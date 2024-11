PSN-Account-Pflicht auf PC bleibt: Sony will, dass ihr "sicher" spielen könnt

Sony wird auch in Zukunft an der PSN-Account-Pflicht für seine PC-Spiele festhalten.

Nach Angaben von Sonys Präsident Hiroki Totoki sei dies notwendig, damit alle die Spiele des Unternehmens "sicher" genießen können.

PSN-Accounts auf PC: Die Kontrolle behalten

"Wir haben eine Menge gelernt, sagt Totoki. "Die Art und Weise, wie wir die Probleme mit dem PC angehen, z. B. die PlayStation-Konten, die wir angeboten haben... indem wir sie anbieten, führt das manchmal zu Widerstand."

"Aber bei den Live-Service-Spielen müssen wir, um die Ordnung im Spiel aufrechtzuerhalten, damit jeder das Spiel sicher genießen kann, [ein] Umfeld schaffen, das dem förderlich ist."

"Es ist sehr wichtig, dass wir einige Beschränkungen haben - [wir] möchten es nicht als Regel bezeichnen -, aber wir müssen die Nutzer und Spieler bitten, sich daran zu halten, und [dieses] Gleichgewicht ist sehr wichtig", betont er. "Wir müssen weiterhin nach dem besten Weg suchen, dies zu erreichen."

Letztlich geht es dem Unternehmen also darum, ein gewisses Maß an Kontrolle zu behalten. Was nichts daran ändert, dass diese Voraussetzung in Teilen der Community nicht gerade beliebt ist, besonders bei Singleplayer-Spielen wie Horizon Zero Dawn Remastered.

Sonys Versuch, die Account-Pflicht nachträglich bei Helldivers 2 einzuführen, ging dramatisch nach hinten los und führte dazu, dass man bei diesem Spiel einen Rückzieher machte. Spätere PC-Veröffentlichungen wie God of War Ragnarök oder Ghost of Tsushima (im Koop-Modus) verzichteten jedoch nicht darauf.

Womöglich hofft das Unternehmen darauf, dass die Kritik daran irgendwann so weit nachlässt, dass es nicht mehr wirklich als Problem wahrgenommen wird.

Ein PlayStation-Network-Account lässt sich zwar kostenlos einrichten, ist aber eben ein weiterer zusätzlicher Schritt. Und in vielen Ländern ist das PlayStation Network offiziell nicht verfügbar, wodurch auch die PC-Versionen dort nicht angeboten werden.

Wie seht ihr die PSN-Account-Pflicht bei Sonys PC-Spielen? Stört sie euch oder ist euch das alles relativ egal?