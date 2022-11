PSVR2 kaufen: Ab heute ist das VR-Headset vorbestellbar, aber wo?

Heute ist der große Tag für alle gekommen, die PlayStation VR2 vorbestellen möchten. Exakt das ist ab heute nämlich möglich.

Aber: Nicht überall, nicht an jeder Straßenecke ist das möglich. Nur in Sonys offiziellem PlayStation Direct Store.

Wann und wie kann ich PlayStation VR2 vorbestellen?

Die schlechte Nachricht ist, dass ihr eure erste Chance womöglich schon verpasst habt. Registrierungen, um für eine Vorbestellung eingeladen zu werden, waren vor kurzem seit Bekanntgabe von Preis und Termin möglich.

Einladungen für die heutige Vorbestellphase, die für die Eingeladenen bis zum Morgen des 18. November andauert – das gibt euch Zeit zum Überlegen -, wurden gestern verschickt.

Unklar ist aktuell noch, wie es anschließend weitergeht. Folgt direkt eine weitere Welle? Und wann wird PlayStation VR2 bei Einzelhändlern vorbestellbar sein? Momentan besteht jedenfalls PlayStation Direct die einzige Möglichkeit, PSVR2 vorzubestellen.

Für alle, die bisher noch keine Einladung erhalten haben oder sich noch gar nicht angemeldet haben, ist eine Registrierung weiterhin möglich. Einfach diese Seite besuchen, sich mit dem eigenen PSN-Account anmelden und auf den Button für die Registrierung klicken. Und dann müsst ihr warten.

Bekommt ihr eine Chance zur Einladung, werdet ihr vorab per E-Mail informiert. Und nicht vergessen, hier und da mal einen Blick in den Spamordner zu werfen.

PlayStation VR2 erscheint am 22. Februar 2023 und kostet 599,99 Euro, dafür bekommt ihr das Headset, zwei Controller und Stereo-Kopfhörer. Ebenso gibt es noch ein Bundle mit Horizon Call of the Mountain für 649,99 Euro.