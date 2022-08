PUBG: Neymar Jr. tritt im Deston Rise Event gegen PUBG-Partner an

Nachdem Neymar Jr. offizieller Botschafter von PUBG: Battlegrounds wurde, tritt er nun in einem Event gegen PUBG-Partner an.

Dieses "Deston Rise Event" findet bereits am 3. August 2022 von 17:30 Uhr bis 19 Uhr statt.

Zur Feier der neuen Map

Zusammen mit seinem Team tritt Neymar Jr. im Spiel an und nimmt zudem vor Ort in Paris an verschiedenen Aktivitäten teil. Diese sollen wiederum beeinflussen, welche Gegenstände Neymar Jr. verwenden kann und welche Gegenstände oder Ausrüstung andere Squads während der Herausforderungen verwenden können oder nicht.

Geplant sind die Herausforderungen "Neymar Jr.'s Squad versus Everyone: Lodge Defense" für zwei Spiele und "PUBG: BATTLEGROUNDS BR Match" für ein Spiel.

Ihr könnt euch das Event morgen im Livestream auf Twitch anschauen.

Ferner beginnt somit die letzte Woche des Events Deston Summer Tour auf PC und Konsole. Macht dafür einen Screenshot oder ein Video auf Deston von euch mit einer Pose.

Ladet es auf Twitter, Instagram oder Facebook hoch, gebt euren In-Game-Namen, eure Plattform und den Hashtag #DestonSummerTour an.

500 zufällig ausgewählte Gewinnerinnen und Gewinner erhalten 1.000 G-Coins und ein Deston-Tour-Spray.