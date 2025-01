Punch-Out: Nintendos Box-Reihe geht wohl vorerst nicht in die nächste Runde

Punch-Out zählt zu Nintendos nischigen, aber dennoch bekannten Spielereihen. Die Mischung aus humorvollem Boxen, herausforderndem Gameplay und interessanten Charakteren hat der Serie eine treue Fangemeinde beschert. Doch trotz eines Reboots im Jahr 2009 scheint eine Fortsetzung derzeit unwahrscheinlich. Laut Gaming-Insider Imran Khan gibt es keine Pläne, die Reihe zurückzubringen. Verkaufszahlen und Kontroversen um Stereotypen gelten als Hauptgründe.

Von den Arcades zum Wii-Hit

Die Serie startete 1984 in den Arcadehallen und fand mit Mike Tyson's Punch-Out auf dem NES (1987) große Aufmerksamkeit. Das Spiel erlangte Kultstatus durch seinen hohen Schwierigkeitsgrad und das nostalgische Design. Die Fortsetzung auf dem SNES (1994) und vor allem das Reboot von Next Level Games auf der Wii (2009) wurden von Fans gelobt. Das Wii-Spiel kombinierte die Essenz der Originale mit modernen Elementen und gilt als einer der Höhepunkte der Serie. Trotz seines Erfolgs erreichte es jedoch nie den kommerziellen Durchbruch großer Nintendo-Marken, was die Zukunft der Reihe in Frage stellte.

Kontroversen und Verkaufszahlen bremsen die Zukunft

Ein weiteres Problem war die Darstellung von Charakteren, die von einigen als stereotype Übertreibungen empfunden wurden. Laut Khan sorgten diese Darstellungen für Kritik, die es schwierig macht, eine moderne Neuauflage zu entwickeln, ohne Fans oder Kritiker zu verärgern. Das Entwicklerteam stand vor dem Dilemma, entweder die Vergangenheit zu respektieren oder die Reihe grundlegend zu modernisieren – beides mit Risiken.

In einem ResetEra-Beitrag sagte Imran Khan: "Ich schätze, es ist weniger ein 'Wir können es nicht ohne Stereotypen machen, also lassen wir es!', sondern eher ein World Warriors-Problem, bei dem sie sich nicht völlig von der Vergangenheit lösen können, ohne dass die Leute randalieren. Das und andere Spiele des Studios verkaufen sich etwa 14 Millionen Mal mehr, warum also die Mühe?"

In der Zwischenzeit konzentrierte sich Entwickler Next Level Games auf lukrativere Projekte wie Luigi's Mansion 3 und Mario Strikers: Battle League, die Millionenverkäufe erzielten. Im Vergleich dazu wirkte Punch-Out wie ein kleinerer Titel ohne massentaugliches Potenzial.

Obwohl Punch-Out weiterhin beliebt ist, bleibt eine Rückkehr ungewiss. Little Mac, der Hauptcharakter der Reihe, lebt immerhin in Super Smash Bros. als Kämpfer weiter und sorgt dort für nostalgische Erinnerungen. Nintendo und Next Level Games konzentrieren sich aktuell auf erfolgreichere Projekte, während Punch-Out vorerst im Archiv bleibt.