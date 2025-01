PXNs spottbilliger Super-Controller wäre eigentlich zu gut, um wahr zu sein, wenn er statt im Tesla mit PS5 und Xbox funktionieren würde

PXN-P5 Controller Unterstützte Plattformen: PC, Switch, iOS, Mac, Tesla

Release: Februar 2025

Preis: 34,99 Euro

Man gewöhnt sich ja an alles, auch wenn man nicht will. Aktuell überschlagen sich gerade wieder alle möglichen Produktkategorien mit saftigen Preiserhöhungen und da ist Hardware nicht außen vor. Da reibt man sich dann schon ein wenig die Augen, wenn einem ein Hersteller den eierlegenden Wollmilchsau-Controller für einen fast schon verschwindend kleinen Obolus vorstellt.

Der mir bislang unbekannte Hersteller PXN hat heute seinen PXN-P5 vorgestellt, der auf ersten Bildern ziemlich okay aussieht, dafür dass er nur 34,99 Euro kosten soll. Vor allem der Feature-Umfang ist eigentlich zu gut, um wahr zu sein. Schade nur, dass er zwar PC, Switch und iOS bespielt, aber nicht auf Xbox und PS5 funktioniert. Aber hey, dafür könnt ihr ihn laut Pressemeldung auf eurem Tesla nutzen, wenn ihr einen habt und noch nicht mit dem Gedanken spielt, aus Gründen auf was anderes umzusteigen.

Ein Pro-Controller zum Preis von Einsteiger-Hardware?

Trotzdem: Der Controller sieht schon ganz gut aus, auch wenn das Design gefährlich nahe am Xbox One Controller liegt. Eine derart lange Feature-Liste findet man sonst nur in Elite- oder Pro-Joypads, was schon beachtlich ist: Hall Effect Sticks killen Stick-Drift, auch die Trigger funktionieren mit dieser magnetischen Technologie und sowohl Dead Zones als auch Trigger-Sensitivität darf man in der Software justieren.

An der Rückseite warten vier zusätzliche Tasten, die ihr beliebig belegen dürft und Trigger-Stops, falls ihr kürzere Wege auf den Zeigefingertasten bevorzugt. Asymmetrische Rumble Motoren sollen feines Feedback ermöglichen. Es wurde sogar an ein Sechs-Achsen-Gyroskop gedacht, was auf PC, Steam Deck und Switch natürlich hilfreich ist.

Kurzum: Für das Geld ein erstaunlich kompletter und gut ausgestattes Joypad, bei dem ich allein wünschte, es würde auch noch auf PS5 und Xbox funktionieren. Und natürlich steht noch die Frage der Verarbeitung im Raum. Aber selbst da würde ich bei diesem Preis ein Auge zudrücken.

Der PXN-P5 erscheint im Februar für 34,99 Euro in weiß und schwarz.