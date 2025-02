Quantic Dream bestätigt, dass man nicht von der Entlassungswelle bei NetEase betroffen ist – während viele Studios um ihre Zukunft bangen, kann man weiter an Projekten wie Star Wars Eclipse arbeiten

NetEase, bekannt durch Marvel Rivals, sorgt mit Entlassungen und Studioverkäufen für Schlagzeilen und Diskussionen in der Community. Während einige Entwicklerstudios von den Maßnahmen betroffen sind, gibt es auch Studios, die ihre Arbeit ohne Hindernisse fortsetzen können. Eines dieser Studios ist Quantic Dream, das NetEase 2022 übernommen hat. Das französische Studio, bekannt für Titel wie Detroit: Become Human und Heavy Rain, stellte kürzlich klar, dass die laufenden Projekte weiterhin planmäßig entwickelt werden.

Nicht alle Studios sind betroffen

NetEase ist einer der größten chinesischen Publisher und steht oft in den Schlagzeilen, da es Spekulationen gibt, dass sich NetEase aus dem internationalen Markt zurückziehen möchte und daher einen Großteil seiner internationalen Studios verkaufen könnte. Während das Unternehmen betont, dass es seine globalen Expansionspläne nicht aufgeben wird, stellen die Entlassungen für viele Studios eine Belastung für ihre Zukunft dar. Das französische Studio Quantic Dream sei von den Folgen jedoch nicht betroffen und bestätigte nun seine stabile Lage. "Wir waren zutiefst betrübt, als wir von den jüngsten Entlassungen und Studioschließungen erfuhren, die einige Abteilungen der NetEase-Gruppe betreffen. Unsere Gedanken sind bei allen, die davon betroffen sind, und wir hoffen aufrichtig, dass sie schnell neue Möglichkeiten finden", schrieb Guillaume de Fondaumière in einem Statement.

Weiter versichert er: "Präsident David Cage und ich möchten uns bei den Fans und Freunden bedanken, die sich in den letzten Tagen bezüglich Quantic Dream an uns gewandt haben. Wir möchten allen versichern, dass unsere Studios in Paris und Montreal davon nicht betroffen sind. Wir setzen die Entwicklung unserer Projekte mit voller Kraft fort und haben an beiden Standorten mehrere offene Stellen zu besetzen."

Quantic Dream bleibt auf finanziellem Erfolgskurs

Doch auch wirtschaftlich scheint es Quantic Dream gut zu gehen. 2024 erzielte das Studio den höchsten Umsatz in seiner Firmengeschichte, angetrieben durch die anhaltenden Verkäufe seines älteren Titels Detroit: Become Human. In letzen Jahr hat der Titel die Marke von elf Millionen verkauften Exemplaren erreicht – ein Anstieg um zwei Millionen innerhalb eines Jahres, sagt de Fondaumière. Neben dem Publishing von Spielen arbeitet das Studio an mehreren neuen Projekten. Dazu zählt Star Wars Eclipse, das 2021 angekündigt wurde und sich weiterhin in der Entwicklung befindet. "Die Entwicklung unserer aktuellen Projekte schreitet wie geplant voran, und wir sind fest entschlossen, diese innovativen, hochwertigen Titel auch in Zukunft zu liefern und auf den Markt zu bringen", merkt de Fondaumière zur Entwicklung der aktuellen Projekte an.

Trotz der unsicheren Lage für viele Studios bei NetEase scheint Quantic Dream stabil zu bleiben. Die starken Verkaufszahlen sprechen für den Erfolg des Studios. Fans können sich also auf spannende Spiele freuen, die vielleicht schon bald angekündigt werden.