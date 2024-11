Rainbow Six Siege: Crossplay für PC und Konsolen kommt im Dezember

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege ist ein Taktik-Shooter von Ubisoft, den es bereits seit acht Jahren gibt. Im Dezember 2015 erschien R6S für Xbox, PlayStation und PC. Noch nie konnten Spieler auf der Konsole und dem PC gemeinsam zocken, doch das soll sich nächsten Monat ändern. Ubisoft kündigt endlich Crossplay für Rainbow Six Siege an.

Crossplay zwischen PC und Konsole endlich möglich

Mit Rainbow Six Siege Year 9 Season 4 erhält der Shooter sein nächstes Update. Dieses heißt "Operation Collision Point" und bringt Crossplay-Unterstützung auf alle Plattformen. Eingeschlossen sind also PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series.

Wie genau funktioniert das Crossplay von Rainbow Six Siege? Ihr könnt unabhängig von eurer Plattform mit Freunden in Matches starten. Sobald jedoch einer von euch mit dem PC zockt, wird eure Gruppe automatisch im PC-Matchmaking-Pool sein. Bisher gab es Crossplay und Cross-Progression nur für PC, Amazon Luna und Stadia. Im Jahr 2021 wurde die Funktion eingeführt. Erst 2022 gab es dann Konsolen-Crossplay zwischen Xbox und PlayStation.

Nochmal zwei Jahre später wird die Crossplay-Funktion endlich auf alle Plattformen erweitert und die Pools zusammengeführt.

Ubisoft erklärt, was das nächste Update sonst noch alles mitbringt: "Zu den Fortschritten beim Spielerschutz in dieser Saison gehören Anpassungen der Mausefallen-Strafen, um Crossplay zu berücksichtigen, automatische Spielabbrüche, wenn ein Cheater entdeckt wird, eine Überarbeitung des Reputationszentrums und KI-Textmoderation."

Blackbeard erhält zudem eine spezielle neue Variante des ballistischen Schildes, und es gibt einige Balancing-Anpassungen für Ying und Sens.

Seit dem Release von Rainbow Six Siege hat das Spiel 3,5 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Das ist eine durchaus anständige Summe, auch, wenn R6S laut dem Twitch-Tracker im November nur auf Platz 15 der meistgesehen Spiele steht. Titel wie Apex Legends, Overwatch 2, Call of Duty: Warzone, Fortnite, Counter-Strike und Valorant belegen alle einen höheren Platz.

Dennoch bleibt der Titel weiterhin relevant und hat im Vergleich zum Vormonat sogar ordentlich Zuschauer zugelegt. Welchen Shooter zockt ihr derzeit am liebsten?