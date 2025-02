Rainbow Six Siege: "Größte Transformation in der Geschichte des Spiels" - Ubisoft kündigt Siege X Showcase zur neuen Ära an

Bei Rainbow Six Siege stehen einige größere Veränderungen an, Ubisoft will im März mehr dazu verraten.

Rainbow Six Siege Genre: Taktik-Shooter

Plattform: PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S

Release: 1. Dezember 2015

Entwickler / Publisher: Ubisoft Montreal / Ubisoft

Für den 13. März 2025 hat der Publisher nun den Siege X Showcase angekündigt, bei dem man mehr enthüllen möchte.

Eine neue Ära

Laut Ubisoft geht Rainbow Six Siege damit in eine "neue Ära", euch erwartet "die größte Transformation in der Geschichte des Spiels".

Ubisoft spricht bisher von "grafischen und akustischen Verbesserungen, vertieftem taktischen Gameplay und neuen Spielmöglichkeiten", geht aber noch nicht näher ins Detail.

Den Showcase könnt ihr euch am 13. März auf dem offiziellen Twitch-Kanal anschauen.

Gerüchte bestätigt

Damit bestätigen sich jüngste Gerüchte rund um eine mögliche Überarbeitung des Spiels.

Ein Leaker hatte Anfang Februar ein Grafik-Upgrade und spielerische Verbesserungen in Aussicht gestellt und das Six Invitational als möglichen Ort für die Ankündigung genannt. Damit lag der Leaker gewissermaßen richtig, wenngleich es erst einmal die Ankündigung einer Ankündigung ist.

Weltmeister und Jahr 10

Unterdessen konnte sich beim Six Invitational in Boston FaZe Clan als Sieger durchsetzen und den Weltmeister-Titel erkämpfen. Zugleich erhält man dadurch auch den Hauptanteil des Preisgeldes von drei Millionen Dollar.

Im Spiel startet wiederum bald mit der "Operation Prep Phase" die ersten Season von Jahr 10. Hier kommt ein neuer Operator namens Rauora zu den Angreifern. Ausgestattet ist sie mit einem M.O.N.-Plattenwerfer (Mobiles Omnilink-Netz), der kugelsichere Barrieren an Durchgängen anbringen kann.

"Rauora wird zum Start der Saison über den Operation Prep Phase-Battle Pass verfügbar sein und kann zwei Wochen später mit Renown oder R6-Credits freigeschaltet werden", heißt es.