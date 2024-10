Wie profitiert Ratchet & Clank: Rift Apart von der PS5 Pro? Technik-Experten zeigen es euch

Ratchet & Clank: Rift Apart auf der PS5 ist nach wie vor ein technisches Highlight. Das Spiel bietet wunderschöne Animationen, beeindruckende Modelle und fortschrittliche Beleuchtungstechnologien, darunter eine bahnbrechende Implementierung von Raytracing-Reflexionen.

Insomniac Games bietet bereits mehrere Grafikmodi mit verschiedenen Kompromissen zwischen Grafikqualität und Leistung an. Die neue PS5 Pro-Version zielt nun darauf ab, euch diese Entscheidung zu erleichtern, indem sie RT-Reflexionen, detaillierte Bilder und eine 60-fps-Performance vereint. Dadurch wird das Spielerlebnis auf der PS5 Pro gegenüber der Standard-PS5 deutlich verbessert, wie Digital Foundry in seiner Analyse der neuen Version schreibt.

So profitiert Ratchet & Clank: Rift Apart von der PS5 Pro

Im Vergleich zur Basis-PS5 bietet die PS5 Pro demnach eine wesentlich bessere Auflösung, die mittels PSSR von 1584p auf volle 4K hochskaliert wird. Dadurch wirken feinere geometrische Details deutlicher und klarer. Auf der PS5 Pro werden RT-Reflexionen sauberer wiedergegeben, während sie auf der Basis-PS5 manchmal körnig erscheinen. Zudem wird weniger künstliche Schärfung benötigt, was zu einer natürlicheren Bilddarstellung führt. Allerdings kommt es bei der Pro-Version manchmal zu einem leichten Ghosting-Effekt bei beweglichen Objekten.

Partikeleffekte und Vegetation profitieren laut Digital Foundry ebenfalls stark von der PS5 Pro. Partikel wie Konfetti sind auf der Pro besser erkennbar und wirken stabiler. Vegetation, insbesondere in der Ferne, sieht auf der PS5 Pro detailreicher aus. Die Animationen, insbesondere komplexe Bewegungen wie das Schwingen des Werkzeugs von Ratchet, sind auf der PS5 Pro deutlich weniger anfällig für Kantenflimmern und wirken flüssiger.

Die PS5 Pro liefere insgesamt eine stabilere Bilddarstellung bei schnelleren Animationen und in Menschenmengen. Trotz einiger kleinerer Mängel wie gelegentlichem Kantenflimmern sei das visuelle Erlebnis auf der PS5 Pro im Vergleich zur Basis-PS5 deutlich überlegen, besonders in Szenen mit prominenten RT-Reflexionen. Das Spiel erreicht auf der PS5 Pro zudem durchweg stabile 60 fps, was das Erlebnis flüssiger und ansprechender macht.

Zusammenfassend bietet Ratchet & Clank: Rift Apart nach Angaben von Digital Foundry auf der PS5 Pro eine spürbare Verbesserung gegenüber der Standard-PS5. Die höhere Auflösung, die klareren Reflexionen und die flüssigere Bildrate machen die Pro-Version demzufolge zur optimalen Wahl für Spielerinnen und Spieler, die Wert auf eine gute Kombination aus Grafik und Performance legen.

