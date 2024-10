Ratchet & Clank Rift Apart: Seht elf Minuten PS5 Pro Gameplay in 4K und 60 fps

Nach dem Gameplay-Material von The Last of Us 2 auf der PlayStation 5 Pro hat Digital Foundry nun weiteres PS5-Pro-Material veröffentlicht, diesmal zu Insomniac Games' Action-Adventure Ratchet & Clank: Rift Apart.

Diesmal könnt ihr euch rund elf Minuten Gameplay-Szenen in 4K mit 60 fps von der PlayStation 5 Pro anschauen.

Wie Ratchet & Clank: Rift Apart von der PS5 Pro profitiert

Ratchet & Clank: Rift Apart bietet auf der PlayStation 5 Pro im Vergleich zur Basis-PS5 eine höhere Auflösung. Mittels PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) wird das Spiel dabei von 1584p auf 4K hochskaliert, wodurch Details deutlicher und klarer zur Geltung kommen.

Hier ist das Gameplay-Material zu Ratchet & Clank: Rift Apart auf der PS5 Pro:

Das Material folgt auf eine vorherige Analyse von Digital Foundry zur PS5-Pro-Version des Action-Adventures.

Weitere Aspekte, die von der PlayStation 5 Pro profitieren, sind die Raytracing-Reflexionen, die Bilddarstellung sowie Partikeleffekte und Vegetation. Allerdings hat man auch ein paar leichte Ghosting-Effekte bei beweglichen Objekten festgestellt.

Gleichermaßen sind Animationen weniger anfällig für Kantenflimmern und erscheinen flüssiger, für Digital Foundry profitiert das visuelle Erlebnis auf der PlayStation 5 Pro deutlich, besonders in Szenen mit Raytracing-Reflexionen.

Zudem erreiche das Spiel auf Sonys neuer Konsole durchgehend stabile 60 fps. Das alles resultiere in einer spürbareb Verbesserung gegenüber der normalen PS5. Die höhere Auflösung, die klareren Reflexionen und die flüssigere Bildrate machen die Pro-Version laut den Technik-Experten zur optimalen Wahl für Spielerinnen und Spieler, die gleichermaßen Wert auf gute Grafik und Performance legen.

Die PlayStation 5 Pro wird am 7. November 2024 veröffentlicht und kostet hierzulande 799,99 Euro.