Rayman: Neues Projekt in der "Erkundungsphase", bestätigt Ubisoft

Ubisoft hat gegenüber Eurogamer bestätigt, dass sich ein neues Rayman-Projekt derzeit in der "Erkundungsphase" befindet.

Involviert sind dabei die beiden Ubisoft-Studios in Montpellier und Mailand.

Ubisoft reagiert auf Rayman-Gerüchte

Zuvor hatte Insider Gaming berichtet, dass man an einem Rayman-Remake namens "Project Steambot" arbeite, auch Mitglieder des aufgelösten Teams von Prince of Persia: The Lost Crown sollen daran arbeiten.

Ebenso sei Rayman-Schöpfer Michel Ancel in beratender Funktion an dem Projekt beteiligt, hieß es. Ancel hatte Ubisoft im Jahr 2020 nach 30 Jahren verlassen. Zuvor habe es Beschwerden hinsichtlich seiner "toxischen" Führung des Studios gegeben.

Ancel hatte das damals als "Fake News" zurückgewiesen. Seine Beteiligung habe laut Insider Gaming aber "zu einigen Bedenken unter den Teammitgliedern" geführt.

"Es freut uns, bestätigen zu können, dass Ubisoft Montpellier und Ubisoft Milan kürzlich eine Erkundungsphase mit der Rayman-Marke begonnen haben", bestätigt Ubisoft gegenüber Eurogamer.

"Das Projekt befindet sich noch in einer frühen Phase, weitere Details folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Als Schöpfer der Rayman-Marke wird Michel Ancel konsultiert, um für Konsistenz innerhalb dieses Universums zu sorgen."

Das bislang letzte Rayman Spiel war Rayman Legends, das im Jahr 2013 erschien und somit schon mehr als zehn Jahre alt ist. Seinen letzten Auftritt hatte Rayman wiederum im Jahr 2022 im dritten DLC für Mario + Rabbids Sparks of Hope. In diesem Jahr wurde außerdem ein Brettspiel zu Rayman angekündigt.

Andere Mitglieder des aufgelösten Teams von Prince of Persia: The Lost Crown sollen Insider Gaming zufolge übrigens unter anderem bei Beyond Good & Evil 2 und dem nächsten Ghost Recon aushelfen.

Würdet ihr euch über ein neues Rayman freuen?