Razer Wolverine V3 Pro jetzt für PC und Xbox erhältlich

Razer hat seinen neuen Premium-Controller der Wolverine-Reihe veröffentlicht. Der Razer Wolverine V3 ist jetzt in zwei Versionen erhältlich, die sich grob in eine drahtlose und eine verkabelte Variante einteilen lassen. Mir liegt die drahtlose bereits zum Test vor, weshalb ihr mein Urteil nächste Woche hier lesen werdet.

Die verkabelte Version nennt sich Razer Wolverine V3 Tournament Edition und kostet wie schon das Vorgängermodell knapp 120 Euro.

Zentrale Neuerung sind dieses Mal 1000 Hz Polling sowie Hall-Effect-Sticks, die eine höhere Lebensdauer haben und im Grunde keine Drift-Probleme bekommen können.

Perfekte Kontrolle

Die Tasten an der Rückseite sind unterdessen nun sehr ergonomisch in die Griffe eingelassen und klicken neuerdings Mecha-taktil. Zusätzlich sorgt der überarbeitete “Trigger-Stop”, mit dem man die analogen Schultertaster auf digital umstellt, nun dafür, dass auch R2 und L2 wie Maus-Buttons klicken. Zwei Killer-Features für mich, muss ich sagen. Chroma-Beleuchtung bietet die Tournament Edition allerdings nicht.

Dafür muss man schon zum teureren Razer Wolverine V3 Pro greifen. Wenngleich die Beleuchtung sich dieses Mal dankenswerterweise auf ein Razer-Logo in der Mitte beschränkt. Ich bin nicht der größte Fan davon, beim Spielen aus dem Augenwinkel angestrahlt zu werden.

Wie ihr zweifellos richtig vermutet, handelt es sich beim V3 Pro um die kabellose Version mit 2,4GHz Dongle. Zusätzlich ist ein hübsches Transporttäschchen dabei, indem auch ein vonvexer Stick sowie ein konkaver mit längerem “Hals” für mehr Präzision stecken.

Licht, Tasche und Wireless kosten aber entschieden mehr, sodass der Pro letztlich mit 229,99 Euro zu Buche schlägt.

Mehr zum Razer Wolverine V3 Pro lest ihr kommende Woche in meinem Testbericht. Wer sich schonmal schlaumachen will, was an diesen Controllern bisher so besonders war, dem lege ich die Test zum Razer Wolverine V2 und besseren Wolverine V2 Chroma ans Herz.