realme 9 Pro+ Free Fire Edition – Exklusiver Look für das preiswerte Gaming-Phone

realme hat sich mittlerweile im unteren Preisbereich als echte Marke etabliert, trotz des aus meiner persönlichen Sicht eher seltsamen Namens. Aber dann wiederum ist so ein Kunstwort auch nicht groß seltsamer als eine Firma nach einer Frucht zu benennen oder das lateinische Wort Sonus und Sonny Boys in den Mixer zu werfen. Alle realme Smartphones, die ich bisher in der Hand hatte, verband ein Mix aus solider Qualität, ordentlicher Leistung und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ihr wisst schon, all das, was man sucht, nachdem man beschlossen hat, nicht 1000 oder mehr Euro für ein Telefon auf den Tisch zu legen.

Das realme 9 Pro+ ist da keine Ausnahme. Mit einem Straßenpreis von um die 350 Euro für die 128-GB-Variante liegt es bei etwa einem Drittel aktueller Semi-High-Ends und noch mal deutlich mehr unter diversen Flaggschiff-Phones. Was ihr für die 350 Euro bekommt, liegt aber wie schon bei den Serien 7 und 8 auf einem Niveau, bei dem man sagen kann, dass man alles hat, was man heutzutage in einem Phone sucht. Vor allem Android 12, das sich hier realme UI 3 nennt. Die Sicherheits-Patches sind aktuell und lassen sich bei einem entsprechenden Handy-Vertrag über 5G auch schnell aktualisieren.

Als Gerät wirkt das 9 Pro+ einmal mehr sehr anständig verarbeitet, biegt sich nicht, obwohl die glitzernde Rückseite nach wie vor Plastik ist und nicht Metall. Damit kommt man aber auf die sehr angenehmen 180 Gramm Gewicht trotz der Größe des 2400 x 1080er 6,4 Zoll Super AMLOED Screens. Dieser arbeitet mit 90 Hertz und zieht wie alle realme-Kollegen vor ihm magisch Fingerabdrücke auf die sonst nicht spürbare Schutzfolie an. Dank recht hoher Leuchtkraft fällt das in Betrieb nicht auf, auch wenn diese nicht mit den Leuchtwundern von zum Beispiel Samsung mithalten kann.

Der Prozessor des realme 9 Pro+ ist der frische MediaTek Dimensity 920, der einen deutlichen Sprung zu der 8 Pro Reihe und anderen Snapdragon 700ern darstellt und zumindest nah an den neuen Snapdragon 870 ran rutscht. Für alle aktuellen Games ist das 9 Pro+ damit auf jeden Fall bestens gerüstet. Damit diese Power nicht gleich endet, wurde dem 9 Pro + eine 4500mAh-Batterie spendiert, die im realen Leben selbst bei intensiver Nutzung den Tag mehr als gut überstehen sollte. Eine Stunde Netflix über 5G zogen gerade mal 7 Prozent bei mittlerer Helligkeit, da kann man ein Weilchen bingen. Der 60W-USB-C-Anschluss lädt in etwas weniger als 20 Minuten 50 Prozent auf, nach einer Dreiviertelstunde war das 9 Pro + mit dem beiliegenden Ladegerät wieder voll.

Neben der Kamera steht Booyah! als Glitzer-Schriftzug. Könnt ihr nicht sehen? Kann auch kein anderer. Dezentestes Branding ever.

Bei vorigen realme-Geräten war die Kamera oft ein Punkt, bei dem man dann doch Abstriche machen musste, auch wenn sie stets immer noch völlig okay waren. Für das 9 Pro + nahm man sich einen der guten Sony-Sensoren, verzichtete auf hohe MP-Zahlenspielereien und sorgte dafür, dass die 50 MP richtig was können. Die Bilder bei gutem Licht sind sehr ordentlich, weitestgehend farbecht und detailreich. Aber gerade bei schwachem Licht glänzt die Linse. Die Bilder sind dann zwar etwas heller als die Realität, dafür aber nach wie vor recht detailliert und durchaus hübscher als in ähnlichen Verhältnissen mit anderen Telefonen, ironischerweise darunter ein aktuelles Sony Xperia.

Gute Details und Farben aus der Nähe... ...aber auch in der Tiefe... ...und sogar bei Dämmerung. Das Bild ist deutlich heller als der eigentlich schon sehr dunkle Abend.

Damit reiht sich das realme 9 Pro + in die Serie guter Phones für günstiges Geld von der Firma ein. Kann man nichts mit falsch machen. Wenn ihr das besondere Etwas sucht, dann aber hat dieses spezielle realme 9 Pro + doch noch mehr zu bieten: Es ist die Free Fire Edition. Was ist Free Fire? Nun, kurz gesagt ist es PUGB auf Mobil-Geräten. Diese Beschreibung ist so exakt, dass sich die Entwickler 111dot Studios und Garena auch schon ein wenig juristischen Ärger ins Haus geholt haben. Aber wie heißt es so schön: Besser gut kopiert…

Die Free Fire Edition bietet erst einmal das realme 9 Pro + mit all seinen Qualitäten in der 128 GB Ausführung, die gute Kamera, der Prozessor und alles andere wie oben beschrieben. Die Besonderheiten beginnen bei der Packung, die dezent Protagonistin Kelly zeigt und im Inneren einen Schwung Sticker bietet. Das Wichtigste ist aber die eigene Rückseite, die mit einem zum Glück dezenten Blau-Metal-Glanz-Look den etwas prolligen Schlachtruf "Booyah!" in der Ecke neben der Kamera versteckt. Selbst der Free-Fire-Schriftzug unten fällt kaum auf. So sehr, dass es fast unmöglich war, das zu fotografieren. Spätestens, wenn das 9 Pro + in seiner mitgelieferten Schutzhülle sitzt, ist von all dem nicht mehr so viel zu erahnen. Wenn ihr also das Phone auf den Tisch packt und den Rest der Welt wissen lassen wollt, dass ihr Free-Fire-Fan seid, dann könnte euch das hier sogar zu dezent sein.

Von außen gelb wie ein realme, innen mit Karte von Free Fire und einer Reihe anderer kleiner Hinweise auf das Spiel.

Schaltet man die Special Edition an, dann findet man neben ein wenig (leicht deinstallierbarer) Bloatware auch Free Fire. Welches natürlich geupdatet werden muss, wie alles andere auch bei jedem Android-Phone, das man aus einer Box nimmt. Ein weiteres Free-Fire-Feature des 9 Pro + ist Kelly als Hintergrund- und Sperrbild sowie ein Free-Fire-Icon-Theme, das euch rätseln lässt, hinter welchem der hübsch gestalteten Icons sich was verbirgt. Okay, sie sind halbwegs gut zu erkennen und sind optisch wirklich ansprechend. All das lässt sich bei Nichtgefallen oder sich wandelnder Spielepräferenz auch deinstallieren und abschalten. Insgesamt ist der Free-Fire-Anteil gelungen: Es brandet das Telefon nicht zu Tode, sondern setzt dezent ein paar Akzente, die ihr je nach Laune nutzen könnt oder eben auch nicht.

Die Symbole des Free Fire Theemes sehen nett aus, aber bei einigenmusste ich schon raten, was den jetzt dahinter steckt.

So oder so ist das realme 9 Pro + ein weiteres schickes Smartphone des aufstrebenden Herstellers, welches einmal mehr in Sachen Preis-Leistung überzeugt. Vor allem, wenn man es umsonst bekommt, denn ihr könnt dieses in Deutschland und Frankreich auf gerade mal 200 Stück limitierte Free Fire gewinnen. Nicht ganz neu, ich habe es für diesen kleinen Test ein wenig gehandhabt, aber nicht zu ausgiebig und ich ging pfleglich damit um.

Wenn ihr das Free Fire realme 9 Pro + gewinnen möchtet, schickt ihr bitte eine E-Mail mit dem Betreff FREE FIRE an gewinnspiel (at) eurogamer.de. Der Einsendeschluss ist der 7.5.22 bis 12:00 Uhr.

Streng limitiert, könnt ihr gewinnen, nur einmal für den kleinen Eindruck hier benutzt.

Bitte gebt auch euren Usernamen an. Alle Mails werden im Anschluss an das Gewinnspiel gelöscht, an niemanden weitergegeben und nur genutzt, um den Gewinner zu kontaktieren. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg.

Wie immer müsst ihr euch an einige Regeln zur Gewinnspiel-Teilnahme halten: