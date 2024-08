Reanimal ist das neue Koop-Horrorspiel von den Machern von Little Nightmares

Die Tarsier Studios (Little Nightmares) haben mit Reanimal ihr neues Projekt vorgestellt.

Dabei handelt es sich um einen Koop-Horrorspiel, bei dem er erneut um kindliche Charaktere geht.

Weckt Erinnerungen

Im ersten Trailer weckt Reanimal durchaus Erinnerungen an Little Nightmares, was aber nicht weiter überraschend sein dürfte.

Reanimal erzählt die Geschichte eines verwaisten Geschwisterpaares, das in einer höllischen Version einer Insel gefangen ist, die einst seine Heimat war. Dort machen sich beide auf die Suche nach drei Freunden. Im Vergleich zu den früheren Spielen strebt Tarsier damit einen "dunkleren und düstereren" Ton an.

Nach Angaben der Macher haben etwa der Look der Monster und das Design der Protagonisten mit der Vergangenheit der Kinder zu tun. Und dieses Abenteuer könnt ihr dann sowohl offline als auch online zu zweit erleben.

Ihr seid übrigens nicht nur zu Fuß unterwegs, sondern könnt auch mit einem Boot zwischen Inseln hin und her fahren und dort noch ein paar Dinge entdecken.

Bilder zu Reanimal. | Image credit: Tarsier Studios/THQ Nordic

Ein Release-Datum für Reanimal gibt es noch nicht, das Spiel ist für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 in der Entwicklung.

Übrigens: Little Nightmares 3 ist derzeit ebenfalls in der Entwicklung, darum kümmert sich das Entwicklerstudio Supermassive.