Red Dead Online ist tot, bestätigt Rockstar - GTA 6 rückt in den Mittelpunkt

In Zukunft solltet ihr keine große Erwartungen mehr an Red Dead Online haben.

Wie Rockstar Games in einem neuen Community-Update bestätigt hat, werden die Entwicklungsarbeiten an Red Dead Online zurückgefahren, während sich das Studio verstärkt auf Grand Theft Auto 6 konzentriert.

Keine neuen Inhalte mehr

"Über die letzten Jahre hat unser Team vermehrt dem nächsten Teil der Grand-Theft-Auto-Reihe Entwicklungsressourcen gewidmet, da wir uns der Tatsache bewusst sind, dass wir bei allem, was wir tun, mehr denn je die Erwartungen der Spieler übertreffen und mit dem nächsten Teil das bestmögliche Erlebnis bieten müssen", heißt es. " In diesem Zusammenhang gibt es die Unterstützung von Red Dead Online betreffend einige Veränderungen."

In Zukunft konzentriert man sich darauf, vorhandene Modi zu verbessern, statt neue einzuführen oder andere große Updates zu liefern.

Weitere Meldungen zu Red Dead Online:

"Sowohl neue als auch erfahrene Spieler beschäftigen sich in dieser großen und facettenreichen Welt mit der Fülle an Aktivitäten wie Spezialrollen, storybasierten Koop-Missionen, kompetitiven Showdown-Modi und vielem mehr. Die monatlichen Events in Red Dead Online werden auch weiterhin diese einzigartigen Erweiterungen ins Rampenlicht stellen, damit Spieler aller Erfahrungsstufen all das erleben können, was das Grenzland zu bieten hat."

"Neben saisonalen Events und allgemeinen Spielverbesserungen – sowie anderen Änderungen, um in Red Dead Online auch zukünftig ein positives Spielumfeld gewährleisten zu können – wollen wir in diesem Jahr auf bestehende Modi aufbauen und neue Telegramm-Missionen zur Verfügung stellen, anstatt wie in den vergangenen Jahren große Inhaltsupdates zu veröffentlichen. Wir werden weiterhin bei jeder Gelegenheit die kreativen Highlights der Red-Dead-Community auf dem Newswire und darüber hinaus ins Rampenlicht stellen. "

Wir möchten uns noch einmal bei der Community für die anhaltende Unterstützung bedanken. Wir sind wirklich dankbar für die konstruktiven Rückmeldungen, die wir bislang erhalten haben und hoffen, dass ihr uns auch weiterhin mit eurem Feedback versorgt. Es ist für den andauernden Erfolg sowohl von GTA Online als auch Red Dead Online unglaublich wertvoll und hilfreich und ein wesentlicher Bestandteil dessen, was uns bei unseren Bemühungen antreibt, auch zukünftig immer größere und bessere Projekte zu verwirklichen."

In der Vergangenheit hatten Fans wiederholt Rockstar Games für den Support von Red Dead Online kritisiert. Im Vorfeld des neuen Community-Updates planten Fans sogar eine Trauerveranstaltung zur Beerdigung des Spiels für kommende Woche. Nicht ohne Grund, wie sich jetzt zeigt.