Red Dead Redemption: PC-Preise sind da und vorbestellen könnt ihr auch endlich

Red Dead Redemption kommt am 29. Oktober 2024 auf den PC. Das Open-World-Western-Action-Adventure von Rockstar feiert also endlich sein PC-Debüt auf Steam und im Epic Games Store. Ihr habt also die freie Wahl, wenn ihr den Titel kaufen wollt. Wie teuer Red Dead Redemption auf dem PC wird und wann ihr den Western-Klassiker vorbestellen könnt, erfahrt ihr hier.

Kein Aufpreis, aber auch keine Ersparnis

In etwa zwei Wochen ist es so weit: Red Dead Redemption kommt auf den PC und bringt das Singleplayer-Erlebnis von Rockstars Erfolgstitel zusammen mit der Zombie-Erweiterung Undead Nightmare heraus. Zudem enthält das Produkt alle Bonusinhalte der Game-of-the-Year-Edition.

Nun ist der Release zum Greifen nah. Zwischen euch und Red Dead Redemption auf dem PC stehen nur noch 49,99 Euro, was exakt dem Konsolenpreis für das Spiel entspricht. Ab sofort könnt ihr die PC-Version Red Dead Redemption vorbestellen.

Red Dead Redemption vorbestellen könnt ihr direkt auf Rockstars Website, auf Steam oder im Epic Games Store.

"Als Bundesagenten seine Familie bedrohen, ist der ehemalige Gesetzlose John Marston gezwungen, die Verbrecherbande zur Strecke zu bringen, die er einst Freunde nannte", schreibt Rockstar.

"Erlebe Marstons Reise durch die Weiten des amerikanischen Westens und Mexikos, während er im von der Kritik gefeierten Vorgänger des 2018er-Blockbusters Red Dead Redemption 2 darum kämpft, seine blutbefleckte Vergangenheit zu begraben."

Auch die Hardware-Voraussetzungen wurden bereits veröffentlicht. Ihr solltet mindestens eine NVIDIA GeForce GTX 960 oder am besten die NVIDIA RTX 2070 und aufwärts in eurem PC verbaut haben.

Ursprünglich erschien Red Dead Redemption im Mai 2010 für PlayStation 3 und Xbox 360. Letztes Jahr erschien der Titel dann auf der PlayStation 4 und sogar der kleinen Nintendo Switch. Xbox-Spieler können den Titel weiterhin abwärtskompatibel auf allen neueren Konsolen zocken. Auf dem PC warten die Spieler nun aber schon lange 14 Jahre auf einen Launch.

Red Dead Redemption 2 gibt es bereits seit 2019 auf dem PC. Auch die Fortsetzung erschein ein wenig später auf dieser Plattform. Im Oktober 2018 wurde RDR2 auf die PlayStation 4 und Xbox One gebracht.