Redfall: 20 Minuten langes Video geht näher auf die Spielwelt ein

Entwickler Arkane Austin hat ein neues und umfangreiches Video zum kommenden Open-World-Vampirspiel Redfall veröffentlicht.

Es ist ganze 20 Minuten lang und bietet tiefgehende Einblicke in das neue Spiel des Studios.

Was zu sehen ist

Abseits von Gameplay kommen auch Studio Director Harvey Smith, Creative Director Ricardo Bare, Art Director Karen Segars und Lead Producer Aaron Carter zu Wort.

"Redfall ist unser Versuch, das zu übernehmen, was Arkane gut kann, nämlich eine Mischung aus First-Person-Spielen und Rollenspielen, und die Fühler etwas weiter auszustrecken", sagt Smith. "Funktioniert das in einer offenen Welt? Funktioniert es sowohl solo als auch mit Koop-Spielern? Können wir all unsere erzählerischen Ebenen, unsere Improvisationsmechanismen und unseren Stil in einer offenen Welt umsetzen?"

Weitere Meldungen zu Redfall:

Bis zu vier Spielerinnen und Spieler kämpfen in dem Open-World-Shooter gegen Vampire, aber ihr könnt alles auch alleine spielen.

Redfall soll in der ersten Jahreshälfte 2023 für Xbox Series X/S und PC erscheinen.