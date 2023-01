Redfall könnte Berichten zufolge erst Anfang Mai erscheinen

Berichten zufolge soll das Xbox-exklusive Spiel Redfall von Entwickler Arkane Studios im Mai 2023 erscheinen. Um genau zu sein, sogar schon in der ersten Woche des Frühlingsmonats.

Die Vampire können sich nicht länger im Schatten verstecken

Angeblich soll das Spiel zunächst in eine Early-Access-Phase starten. Den Mai-Release bestätigen auch die anonymen Quellen von Windows Central. Microsoft selbst hat bisher nur ein grobes Release-Zeitfenster in der ersten Jahreshälfte 2023 bestätigt.

In Redfall kämpft ihr mit bis zu vier Freunden in der gleichnamigen Inselstadt gegen Vampire. Dabei stehen euch kreative Waffen, Kampffähigkeiten und Stealth-Optionen zur Verfügung. Das Open-World-Action-Rollenspiel stammt aus dem Hause Arkane - der Ort, an dem auch Prey, Dishonored und Deathloop entstanden. Vor einigen Jahren wurde das Studio von ZeniMax übernommen.

Wer das klassische Arkane-Erlebnis sucht, solle bei Redfall fündig werden, erklärt das Studio. Wenn alles nach Plan läuft, erscheint das Spiel also vermutlich Anfang Mai für Xbox Series X und S sowie PC-Plattformen. Der Titel soll dann im Microsoft Store und bei Steam erhältlich sowie am ersten Tag im Xbox Game Pass verfügbar sein.