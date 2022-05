Redout 2 erscheint noch diesen Monat und hat 36 neue Strecken im Gepäck

Rennen im schwerelosen Raum gibt es diesen Monat mit Redout 2, der Fortsetzung des rasanten Racers von 34BigThings.

Bodenloser Fahrspsaß kommt im Mai

Das Rennspiel erscheint am 26. Mai für die Xbox, die PlayStation, für den PC und sogar für die Nintendo Switch.

Mit seinem Vorgänger von 2016 im Rücken baut Redout 2 das Erlebnis weiter aus und bietet 36 neue Strecken inklusive einer gespiegelten Variante von diesen. Ihr könnt online 12-Spieler-Rennen fahren, eine Einzelspieler-Kampagne erleben und an "hunderten" von Events mit besonderen Modi teilenhmen.

So soll es etwa Arena-Rennen, Last Man Standing, Zeitangriffe und Boss-Rennen geben. Auch möchte 34BigThings auf "regelmäßig neue benutzerdefinierte Inhalte und Saisons mit Bonusbelohnungen" setzen und Redout 2 so zu einer Art Live-Service-Game machen.

Beginnen könnt ihr in Redout 2 mit einem von zwölf Raumschiffen und könnt diese im Laufe des Spiels mit Raketentriebwerken, Propulsoren, Stabilisatoren, Rudern, Magneten, Ladeluftkühlern, Klappen, Flügeln und Spoilern aufzurüsten. Eure schicken Fahrzeuge könnt ihr im Fotomodus zur Schau stellen.

Untermalt wird der spacige Rennspaß mit einem Soundtrack von Giorgio Moroder, Zardonic und Dance with the Dead. Mit 1000 km/h auf den Strecken ohne Gravitation braucht es die passende Musik für eine rasante Stimmung.

Wie der Entwickler erklärt, soll die Musik "nahtlos und dynamisch auf der Grundlage von Echtzeit-Renndaten gemischt" werden.