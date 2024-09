Wer sich an diesem herbstlichen Freitag, den 13. ein wenig gruseln und gleichzeitig in eine gemütliche Herbststimmung kommen will, sollte einen Blick auf Reka riskieren.

Das deutsche Studio Emberstorm Entertainment veröffentlichte gestern ihr erstes Spiel im Early Access und die Mischung aus gemütlicher Lebenssimulation und schauriger Erkundung scheint bereits jetzt gut Anklang zu finden.

In der Rolle einer kleinen Hexe erkundet ihr slawische Wälder und ihre verborgenen Geheimnisse voller dunkler Magie und Dämonen aus slawischen Legenden. Im Mittelpunkt steht dabei die mystische Hexenfigur Baba Jaga und das Haus auf Hühnerbeinen, welches ihr im Laufe des Spiels mit verschiedener Möbel und Stilen, wie Cottage Core oder Dark Witch, selbst gestalten dürft.

Die Geschichte ist noch nicht ganz ausgebaut, daher gibt es die ersten Schritte des Studios im Early Access bisher nur auf Steam. Jesco von Puttkamer, Lead Narrative Designer von Emberstorm, sagt zum ersten Release folgendes: "Wir freuen uns sehr, dass die Spieler mit dem heutigen Early-Access-Release das erste Kapitel der Reka-Geschichte entdecken und ihr Abenteuer in einer zauberhaften Wildnis beginnen können. Als neues Studio markiert [dieser] Tag einen aufregenden Meilenstein für uns und wir freuen uns auf die Gedanken und das Feedback der Spieler, ihre Kommentare, ihre Streams und Reka mit Blick auf unsere Community weiterzuentwickeln, während wir auf die Veröffentlichung von Version 1.0 hinarbeiten.

Bereits letztes Jahr habe ich Reka angespielt und mit dem Team gesprochen. Alle Eindrücke meinerseits und warum ich es durchaus für ein interessantes Projekt halte, habe ich in Text- und Videoform hier für euch festgehalten.