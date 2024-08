Ein neues Elder Scrolls und ein neues Age of Empires erscheinen in den nächsten 2 Monaten

Zwei neue Mobile-Games, die auf bekannten Franchises von Microsoft und Bethesda basieren, erscheinen in den kommenden zwei Monaten.

Auf Android und iOS werden sowohl The Elder Scrolls: Castles als auch Age of Empires Mobile veröffentlicht.

Worum geht es in den Spielen?

The Elder Scrolls: Castles, das am 10. September 2024 erscheint, ist ein Strategiespiel, in dem eure Aufgabe darin besteht, über ein Königreich zu herrschen.

Neben eurer eigenen Festung kümmert ihr euch um eure Dynastie, lasst eure Familie wachsen und bereitet neue Herrscherinnen und Herrscher auf die Thronfolge vor.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Am 17. Oktober 2024 wird dann wiederum Age of Empires Mobile veröffentlicht.

Wie im Vorbild sammelt ihr hier Rohstoffe und baut eure Armee auf. Weiterhin bildet ihr Allianzen und kontrolliert Helden in Echtzeit auf dem Schlachtfeld.