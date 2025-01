Kommt das erste Halo zurück? Und das womöglich auch auf der PS5? Ein Remake des Originals soll sich einem Leaker zufolge in der Entwicklung befinden

Angeblich befindet sich ein Remake von Halo: Combat Evolved bereits voll in Produktion.

Halo: Combat Evolved Genre: Ego-Shooter

Plattform: PC, Xbox, Xbox 360

Release: 15. November 2001

Entwickler / Publisher: Bungie / Microsoft Game Studios

Nachdem das Studio 343 Industries vergangenes Jahr in Halo Studios umbenannt wurde, kündigte man auch einen Richtungswechsel für die Reihe an, die künftig auf die Unreal Engine 5 setzt.

Neuauflage auch für die PS5?

Damals war die Rede davon, dass mehrere neue Projekte in Arbeit seien. Und zu ihnen soll ein Remake des ersten Halo zählen.

Gleich vorweg: Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür bisher nicht. Der Leaker Rebs Gaming gibt jedoch an, dass ein solches Projekt existiert.

Rebs Gaming verweist dabei auch auf die verstärke Einstellung von neuen Beschäftigten, was in der Vergangenheit immer der Fall gewesen sei, wenn Projekte weiter fortgeschritten sind. Das Remake von Halo: Combat Evolved befindet sich Rebs Gaming zufolge in der vollen Produktionsphase.

Darüber hinaus arbeite das Studio Certain Affinity, das schon an der Entwicklung von Halo Infinite beteiligt war, an einem weiteren Projekt mit dem Codenamen "Ekur". Dieses befinde sich bereits seit 2022 in Arbeit und seit 2024 gebe es schon Testserver dafür.

Sofern das Remake von Halo: Combat Evolved tatsächlich existiert, stellt sich heutzutage natürlich auch die Frage nach einer möglichen Veröffentlichung für die PlayStation 5. Xbox-Chef Phil Spencer hat jüngst betont, dass man Xbox-Spiele breiter verfügbar machen möchte, was eben auch die Veröffentlichung auf weiteren Plattformen mit einschließt.

Zuletzt gab es auch schon vom bekannten Leaker Nate the Hate Hinweise darauf, dass Halo: The Master Chief Collection für die PlayStation 5 und die Nintendo Switch 2 erscheinen könnte. Diese Angaben wurden von eXtas1s, einem weiteren bekannten Leaker, gestützt. Offiziell bestätigt ist bisher jedoch nichts davon.

Würdet ihr euch über ein vollständiges Remake von Halo: Combat Evolved freuen?