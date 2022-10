Remaster von Horizon Zero Dawn angeblich für die PS5 in Arbeit

Sony Interactive Entertainment arbeitet angeblich an einem Remaster von Horizon Zero Dawn für die PlayStation 5.

Das berichtet aktuell MP1st und diese Angaben werden durch eigene Quellen von VGC gestützt.

Nicht nur ein Remaster

Dem Bericht zufolge soll die verbesserte Version von Horizon Zero Dawn eine verbesserte Grafik in Form von neuen Charaktermodellen sowie Verbesserungen bei Beleuchtungen und Animationen bieten.

Auch Features, die die Zugänglichkeit erleichtern, verschiedene Grafikmodi und Quality-of-Life-Verbesserungen beim Gameplay seien vorgesehen.

Es würde jedenfalls zum aktuellen Trend bei PlayStation passen. In jüngster Vergangenheit sind bereits mehrere Remasters beziehungsweise Remakes von PS4-Spielen für die PS5 erschienen, darunter Spider-Man, Ghost of Tsushima und The Last of Us.

2020 wurde Horizon Zero Dawn mit einigen technischen Verbesserungen für den PC veröffentlicht, im Großen und Ganzen baut diese Fassung aber auf den Assets der PS4-Version auf.

Weiterhin ist die Rede davon, dass Guerrilla Games an einem Multiplayer-Ableger von Horizon für PlayStation 5 und PC arbeitet. Berichte dazu gab es schon im vergangenen Jahr.