Remnant 2 am Cyber Monday: Spiel mit allen DLCs jetzt 50 Prozent billiger!

Der Black Friday ist eine gute Chance euren Spielestapel weiter zu schichten. Remnant 2 ist einer dieser Titel, die auf einem solchen Haufen nicht fehlen sollte. Der Koop-Shooter mit Souls-Elementen von Entwickler Gunfire Games ist aktuell mit 50 Prozent Rabatt auf Steam verfügbar. Ein richtiges Schnäppchen für eines der besten Spiele aus dem Jahr 2023.

Remnant 2 mit allen DLCs für den halben Preis

Alle drei Editionen von Remnant 2 sind stark reduziert. Mit dem Standard-Paket erhaltet ihr das Hauptspiel. Die Deluxe Edition bringt euch einige kosmetische Gegenstände und mit der Ultimate Version erhaltet ihr Spiel, Skins und alle drei Erweiterungen. Hier sind die Angebote:

Remnant 2 Standard - für 24,99 Euro auf Steam

Remnant 2 Deluxe - für 29,99 Euro auf Steam

Remnant 2 Ultimate - für 34,99 Euro auf Steam

Auf Steam könnt ihr alle drei Editionen von Remnant 2 mit 50 Prozent Rabatt kaufen.

In Remnant 2 werdet ihr in eine postapokalyptische Welt entführt. Einige überlebende Menschen kämpfen gegen tödliche Kreaturen und gottgleiche Bosse, die in dieser unheimlichen Umgebung leben. Mit Schusswaffen stellt ihr euch diesen Monstrositäten gegenüber und bahnt euch einen Weg durch die verschiedenen Gebiete von Remnant 2. Darunter ein verzauberter Wald, eine brennende Stadt oder ein Alienplanet.

Die einzelnen Welten erscheinen in zufälliger Reihenfolge und auch die Gebiete sind zusammengewürfelt. So sorgt Gunfire Games für Wiederspielbarkeit, da ihr mehrere Male ein Gebiet neu durchkämmen müsst, um alle Geheimnisse, Bosse, Geschichten und Waffen zu finden.

Mit bis zu zwei Mitspielern schlagt ihr euch durch die gefährlichen Welten, löst ihre Rätsel und tretet gegen schwierige Bosse an, die nicht nur euer Geschick, sondern auch euer Hirn fordern. Als Belohnung erhaltet ihr Rüstungen, Waffen und Materialien. So könnt ihr eure Ausrüstung mit verrückten bis starken Effekten immer weiter verbessern.

Verschiedene Schwierigkeitsgrade, versteckte Räume, kleine und große Geheimnisse sowie verschiedene Klassen warten auf euch. Die DLCs erweitern die bestehenden drei Welten des Spiels und gibt ihnen neue Bosse, Geschichten und Items.

In meinem Test habe ich dem Titel 5 Sterne verliehen. "Die Welten sind so schön gestaltet und das Spiel sprudelt nur so von kreativen Ideen, sei es nun ein interessant aufgebautes Gespräch mit einem NPC, eine unerwartete Boss-Mechanik oder ein düsteres Rätsel, dass ihr nach langem Grübeln endlich lüftet", schreibe ich dort. "Remnant 2 lädt zum Experimentieren und Erkunden ein. Wer neugierig ist, wird häufig dafür belohnt."

Das Spiel macht einfach Spaß und ich kann es nur wärmstens empfehlen, besonders, wenn ihr dafür weniger Geld zahlen müsst.