Remnant 2 The Dark Horizon: Dritter und letzter DLC kommt im Herbst

Gunfire Games hat nun den dritten und vorerst letzten DLC für Remnant 2 angekündigt. Die finale Erweiterung trägt den Namen The Dark Horizon und bringt uns in das noch fehlende Gebiet - N'erud.

Remnant 2 erhält die letzte Erweiterung im Herbst

Yaesha und Losomn haben bereits eine Erweiterung erhalten, bei dem Spieler einige neue Teilgebiete erkunden, neue Gegner besiegen und neue Gegenstände erhalten können. Das alles in einer kurzen Geschichte verpackt, die die düstere Welt von Remnant 2 noch etwas weiter ausbaut.

The Dark Horizon erweitert im September 2024 dann die finstere Sci-Fi-Welt, in der giftiger Nebel über einer kahlen Wüste liegt und laufende und fliegende Roboter euch gnadenlos angreifen. Laute Maschinen und unterirdische, fabrikähnliche Tunnelkomplexe liegen auf der Karte verstreut.

"Die Spieler*innen werden zur Nekropole von N’erud zurückkehren und ein bizarres Phänomen entdecken. Erwartet mehr Informationen und Enthüllungen, sobald wir uns dem Launch von The Dark Horizon nähern!", so Gunfire Games auf Steam.

Mit dem Veröffentlichungszeitfenster weicht Gunfire Games allerdings von ihrem Plan ab, alle drei Erweiterungen im ersten Jahr von Remnant 2 zu veröffentlichen.

"Als wir Remnant II vor einem Jahr veröffentlichten, haben wir drei DLCs im ersten Jahr versprochen. Wir haben die schwere Entscheidung getroffen, die Veröffentlichung unseres dritten DLCs zu verschieben, damit wir mehr Zeit haben, euch das bestmögliche Erlebnis zu liefern.", sagt der Entwickler.

"Unser Ziel für The Dark Horizon ist, dass es zum umfangreichsten DLC für Remnant II wird. Wir haben in dieses DLC nicht nur mehr tolle Remnant-Inhalte gepackt, sondern auch hart an einem brandneuen Spielmodus gearbeitet, der für alle kostenlos sein wird. Dies und ein neues Fortschrittssystem werden wir bald enthüllen."

"Zwar sind wir nicht glücklich über die Verzögerung dieses DLCs – das ihr gern baldigst spielen möchtet – doch wir freuen uns über eure anhaltende Unterstützung und Treue zum Remnant-Franchise.", so Gunfire Games weiter.

"Das letzte Jahr war überaus erstaunlich und wir freuen uns, dass Remnant II und seine DLCs euch so viel Freude bringen, wie wir sie bei ihrer Entwicklung hatten. Allerdings sind wir noch nicht fertig, bald wird es mehr Neuigkeiten zum DLC The Dark Horizon geben!"

Das Team bedankt sich anschließen für die Unterstützung der Fans und freut sich auf die gemeinsame Zukunft.