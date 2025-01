Resident Evil 2 Remake gefloppt: Capcoms Mobile-Umsetzung der Neuauflage enttäuscht mit geringen Verkaufszahlen und Umsätzen

Nach dem Flop von Resident Evil 7 auf dem iPhone im vergangenen Jahr erging es Resident Evil 2 Remake nicht wirklich besser.

Resident Evil 2 Remake Genre: Survival-Horror

Plattform: PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS, Android

Release: 25. Januar 2019

Entwickler / Publisher: Capcom / Capcom

Das deuten jedenfalls Daten des App-Tracking-Dienstes Appmagic an, die von Mobilegamer.biz veröffentlicht wurden.

Kein großes Interesse an Resident Evil 2

Die Daten deuten an, dass Capcom bisher rund 100.000 Dollar durch In-App-Käufe verdient hat. Zu bedenken ist hier, dass Resident Evil 2 Remake in den ersten paar Wochen nach der Veröffentlichung im Dezember 2024 nach kurzem Anspielen für 10 Dollar komplett freigeschaltet werden konnte.

In diesem Rabattzeitraum verdiente Capcom demnach etwa 95.000 Dollar, was also in etwa 9.500 Käuferinnen und Käufern entspricht.

Der große Einbruch erfolgte wiederum nach diesem anfänglichen Rabattzeitraum. Danach stieg der Preis deutlich an, nämlich auf 40 Dollar. Und seitdem verdiente Capcom weitere 7.000 Dollar, was also rund 175 weiteren Käuferinnen und Käufern entspricht.

Somit wäre es aber wohl immerhin etwas erfolgreicher als Resident Evil 7, wenngleich das insgesamt keine allzu erfolgreiche Zahlen sind. Im Juli 2024 deutete ein Bericht an, dass Resident Evil 7 in den ersten paar Wochen im Store gerade Mal von 2.000 Leuten gekauft wurde. 2,4 Prozent der Spielerinnen und Spieler, die den Titel ausprobierten, entschieden sich danach für den Kauf.

Inwieweit dieser erneute Flop die zukünftigen Mobile-Bemühungen von Capcom beeinflusst, bleibt abzuwarten.

Und was bringt die Zukunft für die Reihe? Im Juli 2024 wurde die Entwicklung von Resident Evil 9 offiziell bestätigt. Damals sagte Director Koshi Nakanishi: "Es war schwierig, herauszufinden, was wir nach Resident Evil 7 machen. Aber ich habe es geschafft. Und ehrlich gesagt, fühlt es sich substantiell an. Ich kann noch keine Details nennen, aber ich hoffe ihr freut euch auf den Tag, an dem ich das kann."

Seitdem gibt es immer wieder Gerüchte, aktuell zum Beispiel rund um Jill Valentines mögliche Rolle in Resident Evil 9. Offizielle Infos zum neuen Titel gibt es bisher jedoch nicht.