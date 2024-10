Resident Evil 2 Remake erobert Ende des Jahres Apple-Geräte

Am 31. Dezember 2024 erscheint Resident Evil 2 Remake auf iPhone und Mac. Dies wird der nächste große Horrortitel der Entwickler Capcom sein, den sie auf den mobilen Plattformen veröffentlichen werden. Die vorigen Resident Evil-Teile, welche auf den mobilen Geräten veröffentlicht wurden, waren nicht so beliebt unter ihren Fans, vielleicht macht Resident Evil 2 Remake ja einen Unterschied.

Horror auf Apple-Geräten

Resident Evil 2 Remake wird auf dem iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 sowie allen Silicon-basierten iPads und Macs unterstützt. Die Einführung des Spiels wird kostenlos sein und könnte skeptische Fans zum Testen anregen. Die Vollversion kostet danach 39,99 €. Ebenfalls wird Capcom eine zusätzliche kostenpflichtige Erweiterung anbieten, welche den Spielern alle Belohnungen im Spiel freischaltet.

Das Spiel wird etwa 25 GB groß sein und erfordert einen Controller für die optimale Spielerfahrung, da Tastatur und Maus nicht unterstützt werden. Spieler müssen auch eine permanente Internetverbindung zur Verfügung haben, um Resident Evil 2 Remake auf ihren Apple-Endgeräten spielen zu können. Dies warf schon damals bei früheren Spielen Bedenken bezüglich DRM und Datenschutz auf.

Capcom bleibt trotz schwacher Verkäufe standhaft

Es ist verwunderlich, dass Capcom sich erneut an Apple-Endgeräte wagt. Die vorherigen Resident Evil-Spiele, wie Resident Evil 7, Resident Evil 4 und Resident Evil Village, haben sich eher schlecht auf den Geräten verkauft. Ein Bericht, welcher im Juli 2024 veröffentlicht wurde, zeigte, dass weniger als 2.000 Spieler Resident Evil 7 erworben haben. Trotz der schwachen Verkaufszahlen lässt sich Capcom nicht abbringen, weiterhin Resident Evil-Titel für mobile Plattformen zu veröffentlichen. Resident Evil 3 Remake könnte das nächste Spiel auf der Liste sein.

Capcom bleibt seiner Strategie treu und veröffentlicht fleißig Resident Evil-Spiele auf den Apple-Plattformen, ungeachtet der Verkaufszahlen. Spieler sind gespannt, ob Resident Evil 2 Remake auf mobilen Geräten erfolgreicher sein wird als seine Vorgänger. Auch bleibt es spannend, woran Capcom weiter in der Resident Evil-Reihe arbeitet. Erst im Juli 2024 hatte der Director von Resident Evil 7, Koshi Nakanishi, bestätigt, dass an einem neuen Resident Evil-Spiel der Hauptreihe gearbeitet wird. Was glaubt ihr, welche Titel Capcom sonst noch herausbringen wird?