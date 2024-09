Die Trilogie ist komplett: Auch Resident Evil 3 bekommst du jetzt bei GOG

Nach den ersten beiden Teilen ist nun auch Capcoms Survival-Horror-Game Resident Evil 3: Nemesis auf GOG verfügbar.

Die GOG-Version verfügt über volle Kompatibilität mit Windows 10 und Windows 11.

Vervollständigt die Trilogie

Laut GOG erwartet euch hier die "bestmögliche Version". Wenn ihr also Resident Evil 3 noch einmal erleben möchtet, solltet ihr es womöglich mit dieser Version tun.

Neben der Kompatibilität mit modernen Systemen gibt es Quality-of-Life-Verbesserungen, Controller-Support und mehr.

Unter anderem liegt das Spiel in deutscher Lokalisierung vor, der Mercenaries-Modus ist enthalten, der DirectX-Renderer wurde verbessert und es gibt verschiedene Rendering-Optionen (Windowed Mode, Vertical Synchronization Control, Gamma Correction, Integer Scaling und mehr).

Verbesserungen erwarten euch ebenso bei der Initialisierung der Grafik-Engine und beim Restart, bei den Video-Untertiteln, den Texten der Optionen und es sollte keine Probleme mehr geben, wenn ihr zwischen verschieden Tasks wechselt.

Die Sichtbarkeit des Mauscursors wurde ebenfalls optimiert und an Controllern werden unter anderem Sonys DualSense und DualShock 4, Microsofts Controller für Xbox Series X/S, Xbox One und Xbox 360, die Controller der Nintendo Switch, die Logitech-F-Serie und mehr unterstützt.

Ihr könnt euch Resident Evil 3: Nemesis einzeln für 9,99 Euro oder als Bundle zusammen mit den ersten beiden Teilen für 24,99 Euro kaufen.

In Resident Evil 3 geht der Albtraum von Jill Valentine weiter. Nachdem sie S.T.A.R.S. verlassen hat, kehrt sie nach Racoon City zurück. Dauert warten allerdings jede Menge Zombies auf sie und sie muss einen Weg finden, all das zu überleben. Die Geschichte beginnt wenige Stunden vor den Ereignissen in Resident Evil 2 und ihr erfahrt unter anderem mehr über die Umbrella Corporation und ihre Pläne.