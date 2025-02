Resident Evil: Neue Altersfreigabe deutet Re-Release eines früheren Teils für Xbox Series X/S und PS5 an - Was plant Capcom aktuell?

Es sieht so aus, als würde Capcom eine Neuveröffentlichung von Resident Evil 5 planen.

Resident Evil 5 Genre: Survival-Horror

Plattform: PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch, PC

Release: 5. März 2009

Entwickler / Publisher: Capcom / Capcom

Zumindest ist nun eine neue Altersfreigabe für das 2009 veröffentlichte Spiel aufgetaucht, die sich auf eine Version für Xbox Series X/S bezieht.

Resident Evil 5 für moderne Plattformen

Und wenn es auf der Xbox Series X/S erscheint, dürfte zugleich auch eine PS5-Umsetzung erfolgen, wenngleich diese nicht erwähnt wird.

Die ESRB-Altersfreigabe tauchte in dieser Woche in der Datenbank des amerikanischen Entertainment Software Ratings Board auf.

Sie knüpft an eine vorherige, ebenfalls neue Altersfreigabe für Resident Evil 6 an, die Ende Januar 2025 aufgetaucht war.

Von beiden Spielen scheint Capcom also womöglich eine Neuveröffentlichung zu planen. Ein Resident Evil 5 könnt ihr zwar dank Abwärtskompatibilität in der Xbox One-Version auch auf der Xbox Series X/S spielen, bei einer nativen Version könnte Capcom aber sicherlich noch ein paar Verbesserungen und Optimierungen vornehmen.

Jedenfalls solltet ihr hier erst einmal nicht mit größeren Remakes à la Resident Evil 2, Resident Evil 3 oder Resident Evil 4 rechnen, sondern einfach nur mit relativ simplen Portierungen. So, wie es Capcom auch schon früher bei anderen Titeln getan hat.

Beschrieben wird das Spiel vom ESRB übrigens wie folgt: "In diesem Survival-Horror-Spiel schlüpfen die Spieler in die Rolle von zwei Agenten, die versuchen, einen Virusausbruch zu stoppen. Aus der Third-Person-Perspektive erkunden die Spieler die Umgebung, lösen Rätsel und kämpfen gegen mutierte Menschen und Kreaturen. Die Spieler verwenden Pistolen, Schrotflinten, Maschinengewehre, Messer und Granaten, um Feinde zu töten."

"Die Kämpfe werden durch Schmerzensschreie, realistische Schüsse und Blutspritzer-Effekte unterstrichen. Einige Angriffe führen zur Zerstückelung und/oder Enthauptung. In mehreren Umgebungen sind Blutflecken, Leichen und innere Organe verstreut zu sehen. In Zwischensequenzen werden weitere Gewalttaten und/oder blutige Szenen gezeigt: ein Mann, der von einem Krokodil gefressen wird; eine Figur, die auf dramatische Weise aufgespießt wird; eine Figur, die durch einen Kettensägenangriff getötet wird; eine Figur, die von einer mutierten Kreatur in zwei Teile gebissen wird. Das Wort 'f**k' taucht im Spiel auf."

Bisher hat sich Capcom noch nicht dazu geäußert. Vielleicht plant man ja eine Ankündigung in der neuen State of Play von Sony, die angeblich in Kürze stattfinden soll?