Resident Evil 7: Sollte Live-Service-Spiel mit Online-Multiplayer und Mikrotransaktionen werden

Capcoms Pläne und Wünsche für Resident Evil 7 sahen ursprünglich gänzlich anders aus als das, was am Ende dabei herauskam.

Eigentlich sollte Resident Evil 7 nämlich ein Live-Service-Spiel mit Online-Multiplayer und Mikrotransaktionen werden, wie der Executive Producer verraten hat.

Einblicke in die Vergangenheit

In einem neuen Video mit Shinji Mikami auf dem offiziellen YouTube-Kanal zur Reihe spricht Jun Takeuchi über diese Pläne. Letztlich wurde Takeuchi gebeten, sich dem Projekt anzuschließen, woraufhin besagte Pläne aufgegeben wurden.

"Als wir mit der Arbeit an Resident Evil 7 begannen, kehrten wir zu dieser 'Was ist Horror überhaupt?'-Diskussion zurück", sagt Takeuchi. "Ich habe viel mit [Resident-Evil-7-Director Koshi] Nakanishi darüber gesprochen, 'was machen wir jetzt?' Wir haben darüber gesprochen, noch bevor wir mit der Arbeit an Resident Evil 7 begonnen haben, um genau zu sein."

"Und genau zu dieser Zeit gab es einen großen Vorstoß bei Capcom, einen großen 'Marketing'-Push, der besagte: 'Wir müssen die Spiele machen, nach denen die Spieler fragen'. Uns wurde also gesagt: 'Macht dies, macht das', das war damals wirklich hart. Online-Multiplayer' hier, 'herunterladbare Inhalte' da. LiveService-Spiele! Mikrotransaktionen! Mach ein Resident-Evil-Spiel, das all diese Punkte erfüllt!"

"Ernsthaft, es gab so viele Forderungen... diese armen Direktoren. Schließlich schaltete sich unser Präsident, [Kenzo] Tsujimoto, ein. Er hatte von all den erfolglosen Versuchen zu diesem Zeitpunkt gehört. Dies ist also einer dieser unvergesslichen Momente für mich. Es war der 4. Januar, der erste Arbeitstag des neuen Jahres. Der Präsident rief mich in sein Büro. 'Resident Evil 7 ist in einem ziemlich schlechten Zustand. Takeuchi-kun, spring ein und hilf dabei, es zu machen!' So kam ich also dazu, an Resident Evil 7 zu arbeiten."

Als er sich dem Projekt anschloss, setzte er sich dafür ein, dass Nakanishi zum Director des Spiels wird. Anschließend kämpfte er gegen diese Live-Service-Elemente und Mikrotransaktionen an, die Capcom haben wollte.

"Zuerst haben wir beschlossen, dass die Wurzeln von Resident Evil im Horror liegen", erzählt Takeuchi. "Wir haben viel darüber gesprochen. Die Idee des Multiplayers wurde ziemlich schnell verworfen. Wenn wir es richtig hinbekommen würden, könnten wir ein spannendes Horror-Multiplayer-Spiel machen, aber wir hatten keine wirklich guten Ideen, also haben wir es beiseite gelegt."

"Wir sind die Liste durchgegangen und haben alles gestrichen, bis wir den schlimmsten Albtraum des Marketings hatten - ein normales, altes Einzelspieler-Horrorspiel. Das war es, was wir am Ende hatten."

Die Fans dürften es Takeuchi vermutlich danken.