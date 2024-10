Resident Evil 9: Metacritic-Eintrag entfacht Spekulationen um baldige Enthüllung

Fans warten schon gespannt auf den wohl letzten Ableger der Hauptreihe von Resident Evil. Nun ist ein Metacritic-Eintrag für Resident Evil 9 aufgetaucht. Dieser Beitrag könnte auf baldige Informationen für das schon angekündigte Resident Evil 9 von Capcom hinweisen. Der Eintrag sorgt in der Gaming-Community jetzt schon für Gesprächsstoff.

Metacritic-Eintrag schürt Spekulationen um Resident Evil 9

Es ist schon öfter vorgekommen, dass auf Metacritic Einträge zu noch nicht angekündigten Spielen auftauchten, so wie bei Grand Theft Auto 6 oder Resident Evil 4 Remake: Gold Edition. Diese Einträge kamen etwa zwei Monate vor den offiziellen Ankündigungen heraus. Diese Beispiele könnten auf baldige Informationen zum schon angekündigten Resident Evil 9 hindeuten. Fans spekulieren, ob Resident Evil 9 wirklich Capcoms nächstes großes Projekt sein wird. Es gibt in der Gaming-Community viele Gerüchte, ob Capcom nicht auch an Remakes von Resident Evil: Code Veronica oder Resident Evil Zero arbeitet.

Hier seht ihr den Metacritic-Eintrag von Resident Evil 9.

Metacritic-Eintrag: Platzhalter oder Hinweis auf baldige RE9-Enthüllung?

Es könnte sich bei dem Metacritic-Eintrag auch nur um einen Platzhalter handeln, ähnlich wie es bei Half-Life 3 war, das seit Jahren ohne Ankündigung gelistet ist. Seiten wie diese können auch durch frühe Einreichungen entstehen, ohne dass baldige Neuigkeiten dazu folgen. Es gab solche Fälle tatsächlich schon öfter bei Spiele-Seiten, wo die Ankündigungen oder Veröffentlichungen oft noch lange auf sich warten lassen. Es bleibt also unklar, wann Capcom über erste Infos zu Resident Evil 9 sprechen wird. Koshi Nakanishi, der Director von Resident Evil 7, hatte im Capcom-Next-Showcase schon bekannt gegeben, dass er die Entwicklungen an Resident Evil 9 leiten wird. Zu diesem Zeitpunkt konnte Nakanishi noch keine weiteren Details zum Projekt nennen.

Der Metacritic-Eintrag könnte ein Indiz dafür sein, dass es bald Details zu Resident Evil 9 geben wird, doch es gibt keine Garantie, solange es nicht von Seiten Capcoms selbst kommt. Der Eintrag heizt auf jeden Fall die Spekulationen an, aber Fans sollten die Erwartungen noch etwas zügeln. Ob Resident Evil 9 oder ein Remake von Capcom das nächste Projekt wird, ist unklar. Eins ist aber sicher: Fans erwarten gespannt Capcoms nächste Schritte.