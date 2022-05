Resident Evil: Erster Teaser zur Netflix-Serie ist da - Der pure Horror oder stimmig?

Netflix hat heute den ersten Teaser seiner Live-Action-Serie zu Resident Evil veröffentlicht.

Dadurch bekommt ihr erste bewegte Eindrücke rund zwei Monate vor dem Start der Show.

Hier ist der erste Teaser

Nachfolgend könnt ihr euch den ersten Teaser zu Resident Evil anschauen:

Und? Was sagt ihr dazu? Sieht das gut aus oder erwartet ihr eher nichts davon?

Die Serie feiert ihr Debüt mit der ersten Staffel am 14. Juli 2022. Die erste Season besteht aus acht Episoden, Showrunner, Executive Producer und Autor der Serie ist Andrew Dabb (Supernatural).

Eine der wichtigsten Rollen übernimmt Lance Reddick (John Wick, Fringe), der Albert Wesker spielt.

In weiteren Rollen sind Ella Balinska (Charlie's Angels), Adeline Rudolph (Chilling Adventures of Sabrina), Tamara Smart (A Babysitter's Guide to Monster Hunting), Siena Agudong (No Good Nick) sowie Paola Nuñez (Bad Boys of Life) zu sehen.