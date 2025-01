Kommt der nächste Resident Evil-Film-Flop? PlayStation Productions und Constantin Film arbeiten an neuem Live-Action-Film für das beliebte Survival-Horror-Franchise

PlayStation Productions soll an einem neuen Resident Evil-Film arbeiten. Mit einer langen Geschichte von erfolgreichen Spielen und früheren Verfilmungen soll dieses Projekt die Marke auf der Leinwand wieder mehr ins Rampenlicht rücken. Fans der Reihe sollen mit der neuen Produktion begeistert werden, gleichzeitig will man neue Zuschauer für das düstere Universum gewinnen. Diesmal soll aber der Fokus auf der Essenz des Originals liegen und dennoch moderne Kinoträume erfüllen.

Bekannte Namen hinter dem neuen Filmprojekt

Die Regie des neuen Films übernimmt Zach Cregger, bekannt für seinen gefeierten Horrorfilm Barbarian (2022). Für das Drehbuch wird Shay Hatten verantwortlich sein, der mit Actionhits wie John Wick: Chapter 4 und Army of the Dead bereits sein Können bewiesen hat. Produziert wird der Film von Constantin Film, die seit den 1990er-Jahren die Filmrechte an der Marke besitzen, in Zusammenarbeit mit PlayStation Productions. Letzteres Studio wurde 2019 von Sony gegründet, um Videospiele erfolgreich für Film und Fernsehen zu adaptieren. Aktuell sollen vier große Studios, darunter Warner Bros. und Netflix, um die Rechte an dem Projekt bieten.

Resident Evils frühere Filmgeschichte

Die Resident Evil-Filmreihe hat bereits eine lange Geschichte. Zwischen 2002 und 2016 erschienen sechs Live-Action-Filme mit Milla Jovovich, die das Universum mit einer neuen Figur erweiterten. Jüngste Versuche, die Serie zu adaptieren, waren jedoch weniger erfolgreich: Die Netflix-Serie von 2022 sowie der Film Welcome to Raccoon City (2021) kamen bei Fans nicht besonders positiv an und blieben dadurch stark hinter den Erwartungen zurück. Dennoch glänzt die Reihe immer noch als Spiel: Das Resident Evil 4-Remake von 2023 hat bereits über 9 Millionen Exemplare verkauft – schneller als jeder andere Teil der Serie. Das Interesse der Fans am Franchise ist da und könnte mit neuen, gut umgesetzten Filmumsetzungen sicher viele begeistern.

Mit einem erfahrenen Team, hochkarätigen Partnern und der Stärke der Marke könnte Hoffnung bestehen, dass Resident Evil in Hollywood zu neuem Glanz findet und das Franchise sowohl bei alten als auch neuen Fans wieder für Begeisterung sorgt, wenn es der Essenz der Spielereihe treu bleibt.