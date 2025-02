Dieses Resident Evil ist bald Geschichte: Ab März verlässt es die Stores und der Server-Shutdown erfolgt im Juni – Capcom bedankt sich für die Unterstützung

Capcom stellt das Multiplayer-Spin-off Resident Evil Re:Verse ein. Das Spiel wurde ursprünglich zur Feier des 25-jährigen Jubiläums der beliebten Horrorreihe entwickelt, doch nun wird der Betrieb endgültig eingestellt. Die Entfernung aus den digitalen Stores erfolgt bereits am 3. März 2025, danach wird es nicht mehr möglich sein, das Spiel oder dessen DLCs zu erwerben. Der komplette Server-Shutdown erfolgt am 30. Juni 2025 um 8:59 Uhr , womit Re:Verse endgültig offline gehen wird.

Resident Evil RE:Verse Genre: Third-Person-Horror-Shooter

Plattform: PS4 ,PC, Xbox One

Release: 28. Oktober 2022

Entwickler / Publisher: NeoBards Entertainment Limited/ Capcom

Trotz vieler Verzögerungen kam das Ende schnell

Das Spiel hatte von Anfang an mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Ursprünglich sollte es zeitgleich mit Resident Evil Village erscheinen, wurde aber mehrfach verschoben. Schließlich kam es erst im Oktober 2022, ganze 17 Monate nach Village, auf den Markt.

Mit einem Sechs-Spieler-Deathmatch-Modus bot es bekannte Charaktere aus dem Resident Evil-Universum in einem actionreichen Multiplayer-Setting an. Trotz des starken Franchise-Namens konnte sich Re:Verse nicht langfristig durchsetzen. Die Spielerzahlen blieben überschaubar und das Spiel erhielt durchwachsene Kritiken. Nun, nach etwas über zwei Jahren, zieht Capcom den Stecker für den Horror-Multiplayer-Titel.

Abschied von RE:Verse, aber Resident Evil bleibt stark

In einem Statement bedankte sich Capcom bei den Spielern für ihre "überwältigende Unterstützung" und erklärte, dass das Spiel seine "ursprüngliche, feierliche Mission" erfüllt habe. Inhalte aus dem Premium Pass bleiben bis zum finalen Shutdown verfügbar, danach wird jeglicher Zugriff auf das Spiel unmöglich sein. Während Re:Verse keine Zukunft mehr hat, konnte die Resident Evil-Reihe in den vergangenen Jahren große Erfolge erzielen.

Das Remake von Resident Evil 4 begeisterte viele Fans und konte sich mit einem Meatscore von 93 Punkten als einer der besten Titel der Reihe etablieren. Der Titel gilt als der am schnellsten verkaufte der Reihe und wurde von Fans wie Kritikern gelobt.

Zudem arbeitet Capcom bereits an einem weiteren neuen Teil der Reihe. Koshi Nakanishi, Director von Resident Evil 7, bestätigte im Juli 2023, dass sich ein neues Spiel in Entwicklung befindet. Laut dem Leaker Dusk Golem soll in diesem neuen Teil Leon S. Kennedy, der Fan-Liebling der Reihe, als Potagonist zurückkommen. Zudem gibt es weitere Gerüchte über ein Remake zu Resident Evil Zero, das möglicherweise für die neue Nintendo Switch 2 erscheinen könnte.

Auch wenn Re:Verse ein kurzes Dasein fristete, bleibt die Zukunft der Reihe spannend. Mit einem kommenden Hauptteil und weiteren Remakes dürfen sich Fans auf neue Survival-Horror-Spiele freuen. Capcom setzt den Fokus klar auf die Zukunft der Serie und könnte schon bald mehr Details dazu enthüllen.