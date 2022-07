Resident Evil Village: Seht Lady Dimitrescu im neuen Mercenaries-Trailer

Im neuen Trailer zum Mercenraries-Modus von Resident Evil stellt Capcom drei neue spielbare Charaktere vor. Darunter auch die groß gewachsene Vampirdame Lady Dimitrescu.

Pistole, Hammer und Krallen

Zusammen mit der Winters-Erweiterung und der Gold Edition von Resident Evil Village werden Chris Redfield, Karl Heisenberg und Lady Dimitrescu den Mercenares beitreten.

Chris Redfield ist im Mercenaries-Modus ein Kraftpaket, das durch seine Schüsse Schaden anrichtet. Wenn Chris ausreichend Gegner getötet hat, wächst seine Stärke nd er erhält erhöhte Werte.

Mit einem mächtigen Hammer und der Fähigkeit, die magnetische Felder zu kontrollieren tritt Lord Karl Heisenberg auf das Schlachtfeld der Söldner. Statt viel Schaden an einem einzelnen Feind zu machen, kann er mit seinen elektrisch aufgeladenen Hammerschlägen in einem großen Radius Schaden anrichten. Da Heisenberg nicht so sehr auf den Fernkampf ausgelegt ist, habt ihr die Möglichkeit Gegner an euch heranzuziehen.

Mehr zu Resident Evil Village:

Zu guter Letzt widmen wir uns der Frau der Stunde. Lady Dimitrescu ist auch im Mercenaries-Modus groß und wird mit jedem Angriff stärker. Sie erlangt eine höhere Geschwindigkeit, teilt mit ihren gigantischen Krallen mehr Schaden aus und erhält spezielle Moves. Obwohl die Vampirfrau gut allein klarkommt, kann sie ihre Töchter beschwören.

Sowohl die Gold-Edition als auch die Winters-Erweiterung sind ab sofort für PlayStation, Xbox und PC vorbestellbar. Das DLC ist Teil der Gold-Edition und beinhaltet einen Third-Person-Modus, die neuen Mercenaries-Charaktere sowie die neue Geschichte "Schadows of Rose".