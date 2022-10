Resident Evil Village Shadows of Rose: Goldmaske-Rätsel – so bekommt ihr die letzte Maske im Konzertsaal

Masken, Statuen- und seltsam geformte Schlüssel gehören zu Resident Evil wie deformierte Monster und andere Biowaffen. Der Story-DLC zu Resident Evil Village, Shadows of Rose, macht da keine Ausnahme. Hier lest ihr, wie ihr an die dritte und letzte Maske für den ersten Spielbereich kommt.

Die dritte Maske in Resident Evil Village Shadows of Rose finden

An das Ergattern dieser Maske macht ihr euch, nachdem ihr euch im Kunstzimmer den dreiäugigen Schlüssel besorgt habt. Mit dem geht ihr zunächst ins Speisezimmer, um euch die Schrotflinte zu sichern und dann durch den Innenhof, wo ihr die linke Tür (Norden) hinaus nehmt. Drinnen findet ihr rechts die Tür mit den drei Augen, die sich mit dem neuen Schlüssel öffnen lässt.

Hereinspaziert! (Resident Evil Village Shadows of Rose)

Ihr habt den Konzertsaal gefunden, der voller schwarzem Mold-Schleim des Megamyzeten ist. Mittendrin, zu eurer Linken: Die Statue mit der Goldmaske. Ihr müsst nun drei Sklerotien-Knospen finden und zerstören, um den Weg zur Maske zu ebnen.

So entfernt ihr den Schleim und gelangt zur Maske

An der südöstlichen Ecke liegt schon ein Schrank mit gelbem Klebeband im Schleim, was euch einen Hinweis geben sollte, wie ihr zur Maske gelangt: Zerstört die Knospen, die das Mobiliar an der Decke halten, und die herunterfallenden Teile bilden eine Brücke.

Bevor es mit der eigentlichen Lösung des Rätsels losgeht, schaut ihr in der südöstlichen Ecke an die Decke, um eine Knospe zu zerstören, die etwas Munition freigibt. Danach geht ihr um den Schleim herum bis zur östlichen Wand (schaut auf die Karte), dreht euch dann um und schaut leicht nach oben, um die erste der drei Knospen zu sehen. Zerstört sie und das erste Möbelstück fällt herunter. Daraufhin erscheinen vier Faceless.

Nah an die Wand, umdrehen und nach oben schauen. (Resident Evil Village Shadows of Rose)

Lauft zur Treppe, um nicht umzingelt zu werden und entledigt euch ihrer. Es kann sich auch lohnen, sie mit Rose Kraft zu treffen, während sie noch nah beieinander stehen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Aber am Kampf führt leider kein Weg vorbei.

Ein früher Treffer mit Roses Kräften kann fast alle Feinde auf einmal lähmen. Sonst hilft euch die Treppe aber auch. (Resident Evil Village Shadows of Rose)

Dann nutzt ihr die Brücke schon einmal, um die zweite Knospe über den Kamin mit Roses Kräften zu vernichten. Nun ist der Weg oben auf dem Balkon frei vom Pilz, also die Treppe hoch, aber vorher unter der Treppe noch Chemikalien und Kräuter einsammeln.

Oben angekommen findet ihr einen kleinen Seitenraum, in dem Munition, Schießpulver und eine Tür ist, die ihr für eine Abkürzung entriegeln könnt. Nun wieder auf den Balkon zurück, den ihr bis zum Ende geht. Bevor ihr die letzte Sklerotie vernichten könnt, kommen aber noch einmal zwei Faceless um die Ecke. Erledigt auch sie und durchsucht dann die kleine Kammer, aus der sie kamen: Rostige Reste und Flintenmunition sind hier zu holen.

Auch ein paar Ressourcen gibt es hier zu holen. (Resident Evil Village Shadows of Rose)

Anschließend könnt ihr das Rätsel abschließen und die Goldmaske über die heruntergestürzten Möbel erreichen und an euch nehmen. Damit geht es nun zurück in die Haupthalle, um die Skulptur zu vervollständigen.

So sieht das dann am Ende aus.(Resident Evil Village Shadows of Rose)

