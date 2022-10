Resident Evil Village Shadows of Rose: Upgrades für Pistole finden, Magazin und Kompensator für die LEMI

Es gehört in einem Resident Evil zum guten Ton, möglichst sparsam mit seiner Munition umzugehen. In den meisten Fällen bedeutet das nicht nur, Monstern wann immer machbar wegzulaufen, sondern auch, die schwächste Waffe so lange und so viel wie möglich einzusetzen, damit man sich wertvolleren und mächtigeren Waffen für größere Anlässe aufheben kann. Das bedeutet: Die Standard-Pistole ist euer Freund.

Das liegt natürlich vor allem an überlebenstaktischen Überlegungen: Für die schwächsten Waffen findet ihr die meiste Munition, die besonders starken Kaliber werden mit stärkeren Feinden im hinteren Spielverlauf umso wichtiger. Also habt ihr ein zentrales Interesse daran, die kleineren Schießeisen möglichst viel und lange sprechen zu lassen. Resident Evil Village Shadows of Rose gibt euch für die Standard-Pistole, die LEMI, zwei mögliche Upgrades, die dafür sorgen, dass sie länger ein wirksames Mittel gegen die Faceless bleibt.

Das erste Upgrade ist das Großraummagazin, das ihr im Spielverlauf beinahe automatisch bekommt, nachdem ihr mit euren neuen Kräften in Bibliothek und im Atelier die Sklerotien beseitigt habt. Das Großraummagazin befindet sich im Wartezimmer im OG1 in einem Koffer und erweitert die Magazinkapazität der LEMI auf 16 Schuss.

Den Kompensator für die Pistole bekommen

Das zweite Upgrade für die Pistole ist der Kompensator. Für ihn müsst ihr allerdings erst den einäugigen Schlüssel besitzen. Wenn ihr den einäugigen Schlüssel habt, begebt euch zurück in die Haupthalle, die ihr nach Westen in den Vorraum verlasst. Hier findet ihr die Treppe hinunter linker Hand eine kleine Tür, die zum Salon führt. Im Hauptspiel habt ihr hier den Händler Duke getroffen. Hier liegt auf einem Stuhl eine abgeschlossene Schatulle, die ihr mit dem einäugigen Schlüssel öffnen könnt.

Im Salon werdet ihr fündig. (Resident Evil Village Shadows of Rose)

Inhalt ist der Kompensator, das letzte der beiden möglichen Upgrades für die Pistole. Er erhöht den Feuerkraft-Wert von 100 auf 126, also um mehr als ein Viertel.

Das Spiel beschreibt den Kompensator als “Spezialzubehör für eine Pistole. Erhöht die Feuerkraft beträchtlich.”

Ihr müsst nur noch zugreifen. (Resident Evil Village Shadows of Rose)

Ruft, nachdem ihr das Teil aufgehoben habt, das Inventar auf, klickt auf den Kompensator und dann auf die Funktion ausrüsten, um eure Pistole auf Vordermann zu bringen.

