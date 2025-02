PlayStation wollte kein Resistance 4: Insomniac hatte eine Idee für einen vierten Teil, stieß damit jedoch auf wenig Interesse

Es ist mittlerweile mehr als 14 Jahre her, seit Insomniac Games den Shooter Resistance 3 veröffentlichte. Und wir waren nah dran an einem vierten Teil.

Zumindest hatte das Studio eine entsprechende Idee dafür, wie Studiochef Ted Price, der das Unternehmen Ende März verlasst, im Gespräch mit dem Kindy Funny Gamescast verrät.

Eine gute Idee, aber nicht gut genug

Price sagt, man hatte ein "wundervolles Konzept" für Resistance 4: "Es war das Ergebnis der Leidenschaft vieler Insomniac-Teammitglieder, die Geschichte weiter auszubauen", sagt er.

"Ich glaube, dass Resistance eine wirklich coole Basis für eine alternative Geschichte geschaffen hat, in der alles Mögliche mit den Chimera passieren kann und wohin sie gehen und was ihre Ursprünge sind. Wir haben viel Zeit damit verbracht, an der Hintergrundgeschichte zu arbeiten und darüber nachzudenken, wohin wir das Ganze in Zukunft führen könnten."

Sony ließ sich davon jedoch nicht überzeugen, Price verweist hier auf "Timing und Marktchancen" als Gründe für die Ablehnung. Aus seinen Kommentaren lässt sich auch nicht wirklich ableiten, in welchem Jahr man Sony diese Idee vortrug.

Während Price sich aus der Branche zurückziehen möchte, würde er es doch gerne sehen, dass Resistance irgendwann zurückkehrt.

„Wenn man lange an einem Franchise arbeitet, ist es schön, wenn man die Möglichkeit hat, sich einem anderen Thema zuzuwenden. Gleichzeitig ist es aber auch schön, wenn man dazu zurückkehren kann. Da [Insomniac] Teil von Sony ist und Sony die Rechte an Resistance besitzt, werden wir glücklicherweise immer die Möglichkeit haben, Resistance wieder aufzugreifen."

Für Fans – und auch für Insomniac selbst – mag die Ablehnung von Resistance 4 zwar eine Enttäuschung gewesen sein, dennoch versucht er es positiv zu sehen: "Ich glaube fest daran, dass alles, was passiert, einen Grund hat", betont er. "Wenn ich auf die Spiele zurückblicke, die wir gemacht haben - die, die gut ankamen, die, die nicht so gut ankamen, die, die wir nicht machen konnten -, dann haben uns all diese Spiele dorthin geführt, wo wir heute sind. An den Punkt, an dem wir eine großartige Beziehung zu Marvel haben und an Spielen arbeiten, die uns wirklich begeistern."

Würdet ihr euch über ein Resistance 4 freuen?