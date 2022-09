Return to Monkey Island: Alle Quizkarten finden und wo sie erscheinen

Die Quizkarten in Return to Monkey Island sind eine Form von Sammelgegenständen mit einer netten Quizfunktion, um euer Wissen über die Monkey-Island-Reihe auf die Probe zu stellen.

Die Serie hat eine bewegte Vergangenheit und entsprechend viel Trivia kann man hier abgreifen. Es gibt insgesamt 100 Fragen, aber keine 100 verschiedenen Fundorte in der kleinen Spielwelt, die man mit Guybrush unsicher macht. Die Quizkarten erscheinen immer wieder neu an bestimmten Stellen, wenn man sie im Inventar beantwortet hat.

Wo man das Quizbuch in Return to Monkey Island findet

Bevor ihr eine einzige Frage beantworten könnt, braucht ihr das Sammelkarten-Quizbuch, über das man geradezu stolpert. Das Verzeichnis könnt ihr beim ersten Besuch in der Scumm-Bar mitnehmen.

Dieses Buch auf den Tisch braucht ihr.

Bereits im ersten Kapitel (Ein freundlicher Ort) besucht ihr die legendäre Bar an den Docks von Melee Island, um mit den Piraten über eine Finanzierung von Guybrushs geplanter Expedition zu verhandeln. Das Buch liegt im Hauptraum der Bar auf dem Tisch zum Einsammeln bereit.

Wo man die Quizkarten findet

Mit dem Buch in der Tasche ist es wichtig zu verstehen, wie genau die Karten in Return to Monkey Island funktionieren und nach welchem Muster sie erscheinen.

Es gibt hierbei keine 100 verschiedenen Fundstellen für die Quizkarten, sondern sie erscheinen immer wieder neu in der Welt - auch an bekannten Orten oder leicht versetzt. Das gilt allerdings nur, solange ihr die gefundenen Karten auch im Buch anklickt und die Fragen beantwortet (egal ob richtig oder falsch).

Nutzt die Funktion zum Hervorheben der Hotspots auf dem Bildschirm, um nichts zu verpassen, vor allem nicht die Quizkarten.

Schleppt ihr sie unbeantwortet mit euch herum, endet der Kartennachschub nach einer gewissen erreichten Menge und es erscheinen keine neuen mehr. Schlagt von Zeit zu Zeit das Quizbuch auf (zu finden ganz oben im Inventar neben der To-do-Liste) und stellt das über die Jahre mühsam angehäufte Monkey-Island-Wissen auf die Probe.

Nach der Beantwortung einiger Fragen spawnen Karten mit neuen Fragen in der Welt.

Beantwortet die Fragen daher am besten sofort nach dem Aufsammeln der Karte (egal ob richtig oder falsch) und es spricht auch nichts dagegen, für die korrekte Antwort Google zu konsultieren, falls nötig.

So geht ihr sicher, dass das Kartensystem sozusagen "im Fluss" bleibt und ihr schon beim ersten Durchspielen möglichst viele dieser Karten in die Finger bekommt, ohne gezielt danach suchen zu müssen.

Zur Vereinfachung der Quizkartensuche empfiehlt sich die Funktion zum Hervorheben aller interaktiven Punkte auf dem Bildschirm. Haltet auf Switch L+R bzw. am Xbox-Controller LB+RB kurz gedrückt und ihr seht, wo man etwas einsammeln, aktivieren oder nutzen kann - darunter auch die Karten.

Das Quizbuch füllt sich spielstandübergreifend. Beim Starten eines neuen Durchgangs muss man somit nicht von vorn beginnen.

Quizfragen in Return to Monkey Island beantworten

Das Buch erreicht ihr über das Inventar. Es liegt ganz oben neben der To-do-Liste und kann jederzeit aufgeschlagen und nach neuen Fragen durchstöbert werden.

Für jede Frage gibt es vier mögliche Antworten und ihr habt alle Zeit der Welt, euch Gedanken zu machen. Ist die Antwort falsch, verliert ihr die Karte wieder und sie kann irgendwo zufällig erneut auftauchen.

Daher ist auch die Unterscheidung wichtig, dass es nicht wirklich 100 Karten gibt, sondern 100 verschiedene Fragen, und wo diese zu finden sind, das bleibt ein Stück weit dem Zufall unterworfen.

Bis zum vierten Akt des Spiels (Es wird kompliziert) sollte man nach Möglichkeit die Karten abgearbeitet haben, da man nach dem Start des letzten Kapitels (Unter dem Affenkopf) nicht mehr zurückkommt in die restlichen Bereiche der Spielwelt.