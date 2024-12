Riot Games bannt Content-Ersteller jetzt auch bei Verstößen außerhalb der Matches

Riot Games, das Entwicklerstudio hinter großen Titeln wie League of Legends und Valorant, will jetzt Content Creator schneller bannen. Verstoßen E-Sportler und Influencer gegen die Richtlinien, werden diese auch bestraft, wenn die Verstöße außerhalb eines Spiels stattfinden. Diese neue Regel tritt ab dem 3. Januar 2025 in Kraft.

Bald weniger Flaming in League of Legends?

Inhaltsersteller von League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics oder Legends of Runeterra müssen in Zukunft noch besser aufpassen. Verstößt ein Content Creator gegen die AGB, beleidigt etwa einen Spieler, kann dieser auch gebannt werden, wenn diese Beleidigung außerhalb des Matches geschieht. Riot Games hofft, mit dieser Aktualisierung der Richtlinien die Toxizität in der eigenen Community einzudämmen.

Ihr könnt euch eine Situation etwa so vorstellen: Ein Streamer lässt League of Legends im Hintergrund seines Streams laufen und verwendet einen beleidigenden Begriff. Er tippt ihn nicht in den Chat des Spiels, sondern beschimpft seine Mit- oder Gegenspieler im Stream. Hier würde die neue Regel bereits greifen.

"Wenn du Dinge sagst oder tust, die gegen unsere Nutzungsbedingungen verstoßen, während du Inhalte über unsere Spiele sendest oder erstellst, können wir den Zugang zu deinen Riot-Konten einschränken (und deine Partnerprivilegien aussetzen, wenn du Teil unseres Partnerprogramms bist)", heißt es in den aktualisierten Bedingungen.

"Obwohl wir nicht alles, was in den sozialen Medien passiert, proaktiv überwachen werden, liegt es nun in unserem Recht, Strafen im Spiel zu verhängen, wenn wir auf diese Inhalte aufmerksam gemacht werden."

Kann das helfen? Oft finden Spieler immer einen Weg, toxisch zu sein, wenn sie das unbedingt brauchen. Dennoch könnte es für die Zuschauer der Content Creator hilfreich sein, da ihre Vorbilder so seltener über die Stränge schlagen können. Besonders für jüngere, beeinflussbarere Spieler kann es einen großen Unterschied machen, ob ihre Helden ihre Mitspieler im Stream flamen oder sich zusammenreißen.

Denkt ihr, dass diese neue Regel Wirkung zeigen kann?