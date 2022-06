Riot Games im Xbox Game Pass: Im Winter gibt's Valorant und Co. mit freigeschalteten Helden

League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics und Legends of Runeterra landen im Xbox Game Pass. Das kündigte der Konsolenhersteller auf dem Showcase an.

F2P mit gewissen Vorzügen

Im Winter dieses Jahres kommen die großen E-Sport-Titel von Entwickler Riot Games in den Xbox Game Pass. Ihr könnt die F2P-Titel dann auf dem PC und Mobile spielen. Aber könnt ihr das nicht sowieso?

Damit sich das Ganze auch so richtig lohnt, erhalten Mitglieder des Game Pass alle Champions in League of Legends und Wild Rift, alle Agenten in Valorant, eine Reihe Karten aus Legends of Runeterra und viele Little Legends aus Teamfight Tactics. Zusätzlich gibt es XP Boosts und Poster.

Ihr wisst gar nicht, wie lange ich gebraucht habe, um mir alle LoL-Champions zu erspielen, ohne dafür Geld auszugeben. Auch bei Valorant dauert es eine ganze Weile, bis ihr alle Agenten besitzt. Da bin ich grad noch dran.

Der Geldwert, den der Game Pass hier bietet, ist wirklich nicht zu verachten. Ihr könnt direkt mit allen wichtigen Mitteln losspielen und braucht euch keine Gedanken darüber zu machen, ob ihr nun Yasuo oder Yone als Nächstes kauft.

Wie die Xbox- und Riot-Konten verknüpft werden und was euch von diesem Deal bleibt, wenn ihr kein Aboonent mehr seid, das erklärt Microsoft auf dem Showcase noch nicht. Wenn es so weit ist, werden diese Fragen aber sicher thematisiert.