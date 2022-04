Riot Games will Valorant zum "weltweit führenden Egoshooter" im E-Sport machen

Riot Games will den E-Sport von Valorant im nächsten Jahr deutlich weiter vorantreiben und will drei internationale Ligen einführen.

Wäre Valorant ein Mensch, wäre es gerade mitten in der Wachstumsphase und noch sieht es nicht danach aus, als wäre diese bald vorbei. Besonders der E-Sport wird von Entwickler Riot Games immer weiter ausgebaut.

Hoch hinaus für den jungen Shooter

Im nächsten Jahr bereichern dann drei internationalen Ligen das Angebot. Diese umfassen jeweils die besten Teams aus Amerika, Europa und Asien, die vor einem Publikum gegeneinander antreten - natürlich alles im Rahmen der gültigen Sicherheitsmaßnahmen.

Um neue Talente zu entdecken, führt Riot Games einen kompetitiven Modus ein, der die aktuelle Bestenliste ergänzt. So ist nicht nur die Spitze der Rangliste das Ziel, sondern das Voranschreiten im E-Sports-Ökosystem.

Valorant liegt irgendwo zwischen CS:GO und Overwatch und gerade die Mischung macht das Gameplay gleichermaßen frisch und intuitiv.

Neue nationale Ligen ermöglichen den aufsteigenden Sternchen mehr Möglichkeiten im E-Sport erfolgreich durchzustarten. Zusätzlich verzichtet Riot Games bei ausgewählten Organisationen auf Aufnahme- und Teilnahmegebühren. Besonders langfristige Partner sollen davon profitieren und ihre Profis so besser unterstützen.

Neue Teams, die Riot Games' Auswahlbedingungen erfüllen, erhalten ein jährliches Stipendium.

Der Plan ist keineswegs zu ambitioniert

"Mit VALORANT möchten wir neben einem spannenden E-Sport auch ambitionierte, effizient verwaltete Teams aufbauen, die der Branche als Vorbild dienen können", so Whalen Rozelle, Head of Esports Operations bei Riot Games in einer Pressemeldung. Das Ziel sei es, Valorant zum "weltweit führenden Egoshooter-E-Sport" zu machen.

Wenn man sich ansieht, was für eine große Rolle League of Legends im E-Sport spielt, ist es kaum verwunderlich, dass Riot Games auch ihren beliebten Shooter weiter ins kompetitive Rampenlicht rücken wollen, besonders, da er in absehbarer Zukunft mit Overwatch 2 konkurrieren muss.

Aktuell braucht sich Valorant keinesfalls zu verstecken, immerhin sticht der Shooter aus dem Jahr 2020 bereits Größen wie Rainbow Six Siege oder CS:GO auf Twitch locker aus. So unrealistisch ist das Vorhaben von Riot Games also nicht.