Rise of the Ronin erschien im März, jetzt kannst du eine Demo auf der PS5 spielen

Team Ninjas Open-World-Action-Rollenspiel Rise of the Ronin erschien bereits am 22. März 2024, jetzt folgt eine Demo.

Diese könnt ihr euch ab sofort auf der PlayStation 5 herunterladen.

Trefft erste Entscheidungen

In der Demo werdet ihr unter anderem vor eine schwere Entscheidung gestellt, von denen es im Spiel mehrere gibt.

Statistiken dazu hat Team Ninjas Fumihiko Yasuda nun im PlayStation Blog veröffentlicht.

"Unter anderem wird in dem Blogpost aufgeführt, wie viel Prozent der Spieler einen bestimmten Charakter getötet und auf welchem Schwierigkeitsgrad sie gespielt haben", heißt es.

Die Speicherdaten aus der Demo von Rise of the Ronin könnt ihr übrigens beim Kauf des Spiels in die Vollversion übernehmen.