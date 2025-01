Rise of the Ronin erscheint bald endlich für den PC und wer das Open-World-Action-RPG früh kauft, kann sich sogar noch einen Bonus sichern

Koei Tecmo und Team Ninja haben am Nachmittag eine PC-Version von Rise of the Ronin angekündigt.

Rise of the Ronin Genre: Open-World-Action-RPG

Plattform: PC, PlayStation 5

Release: 22. März 2024 / 11. März 2025 (PC)

Entwickler / Publisher: Team Ninja / Sony Interactive Entertainment (PS5) , Koei Tecmo (PC)

Die PC-Umsetzung des Open-World-Action-Rolllenspiels wird am 11. März 2025 auf Steam veröffentlicht.

An den PC angepasst

Ursprünglich wurde das Spiel im März 2024 für die PlayStation 5 veröffentlicht, knapp ein Jahr später erscheint es nun also für den PC.

Und dafür wird es auch entsprechend optimiert und angepasst. Koei Tecmo verspricht etwa Ultrawide-Support,, ebenso werden Auflösungen bis zu 8K und 120 fps unterstützt.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Unterstützung gibt es außerdem für DirectX 12 Ultimate, Super-Ultrawide-Setups, Raytracing, 3D Audio, AMDs FSR, Nvidias DLSS und Reflex und Intel XeSS. Ihr könnt die Tastatur-und-Maus-Steuerung anpassen und die Benutzeroberfläche im Spiel mit der Maus bedienen.

"Rise of the Ronin spielt im Japan des Jahres 1863, wo nach drei Jahrhunderten der Herrschaft des Tokugawa-Shogunats die Schwarzen Schiffe des Westens die Grenzen des Landes erreichen und das Land in einen Zustand des Aufruhrs versetzten", heißt es.

"Da das Schicksal Japans nun in den Händen eines Ronin liegt, treffen die Spieler auf verschiedene historische Figuren. Die zahllosen Entscheidungen, die sie treffen, z. B. ob sie wichtige politische Persönlichkeiten wie den Anti-Sogunate-Führer Ryoma Sakamoto ermorden oder beschützen sollen, bestimmen nicht nur ihr Schicksal, sondern auch die verschiedenen Enden des Spiels."

Was wir vom Spiel hielten, lest ihr in unserem damaligen Test der PS5-Version von Rise of the Ronin.

Die PC-Version könnt ihr bereits zum Preis von 49,99 Euro auf Steam vorbestellen. Kauft ihr Rise of the Ronin dort bis zum 2. April 2025, erhaltet ihr noch einen Bonus für Frühkäufer mit vier zusätzlichen Kampfstilen für verschiedene Waffen, einem Rüstungsset und einer besonderen Waffe.