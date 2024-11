Roblox verstärkt Sicherheitsmaßnahmen für Kinder auf der Plattform

Roblox steht weiterhin aufgrund von Sicherheitsbedenken für seine vorwiegend junge Nutzerschaft unter Druck. Das Unternehmen hat nun zusätzliche Tools und Einschränkungen angekündigt, um die Plattform sicherer zu machen. Die neuen Maßnahmen sollen Eltern mehr Kontrolle geben und Risiken im Spiel für Kinder reduzieren. Ziel ist es, die Plattform an die Bedürfnisse einer stetig wachsende Nutzerbasis anzupassen und gleichzeitig ein sicheres Umfeld für junge Spieler zu gewährleisten.

Neue Kontrollmöglichkeiten und strengere Einschränkungen für Kinder

Zu den neuen Funktionen gehört die Möglichkeit, dass Eltern das Konto ihrer Kinder aus der Ferne verwalten können. Sie können nun die Freundesliste einsehen und die Spielzeit begrenzen. Kinder unter 13 Jahren dürfen künftig keine Direktnachrichten mehr außerhalb von Spielen senden, und innerhalb von Spielen wird die Kommunikation auf öffentliche Nachrichten beschränkt. Für Kinder unter 9 Jahren werden sichtbare Inhalte automatisch eingeschränkt, und vereinfachte Content-Labels sollen eine bessere Alterskontrolle ermöglichen, um ungeeignete Inhalte effektiver auszublenden.

Maßnahmen als Reaktion auf alarmierende Sicherheitsprobleme

Diese Änderungen folgen auf frühere Maßnahmen, die Roblox in diesem Monat umgesetzt hat. Dazu gehörte die Einführung von Chat-Einschränkungen, bei denen Eltern die Erlaubnis für bestimmte Funktionen geben müssen. Außerdem wurde ein Verbot von Social-Hangout-Erlebnissen für Kinder unter 13 Jahren verhängt, da diese als potenziell risikoreich eingestuft wurden. Laut einem Bericht von Bloomberg gab es im Jahr 2023 über 13.000 Fälle von Kindergefährdung auf der Plattform, was die Notwendigkeit solcher Maßnahmen verdeutlicht. Mehr als zwei Dutzend Personen wurden in diesem Zusammenhang verhaftet.

Roblox betont, dass die neuen Sicherheitsmaßnahmen auf interner Forschung, Umfragen und Expertenberatungen basieren. Organisationen wie NAMLE und FOSI sollen die Maßnahmen gelobt haben. In einem Statement erklärte Chief Safety Officer Matt Kaufman: "Im letzten Quartal verzeichnete Roblox einen Rekorddurchschnitt an täglich aktiven Nutzern – über 88 Millionen. Mit dem Wachstum unserer Plattform haben wir stets erkannt, dass sich unser Ansatz zur Sicherheit weiterentwickeln muss. Der heutige Start markiert die nächste Stufe dieser Entwicklung."

Das ist ein wichtiger Schritt für Roblox, um ein sichereres Umfeld für Kinder im Netz zu schaffen. Dennoch bleibt abzuwarten, ob die Maßnahmen langfristig ausreichend sind, um die Sicherheit für die jüngste Zielgruppe nachhaltig zu verbessern oder ob noch weitere Schritte folgen müssen.