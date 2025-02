Roblox: Ein Kinderspiel für Cybergroomer? Neue ZDF-Dokumentation befasst sich mit den potenziellen Gefahren der Plattform

Eine neue Dokumentation des ZDF befasst sich mit potenziellen Gefahren im Kinderspiel Roblox.

Sebastian Tyzak und Martin Dietrich haben darin unter anderem einen Selbstversuch gemacht, um herauszufinden, womit Kinder auf der Plattform konfrontiert werden können.

Monatelang analysiert

In Roblox geht es darum, dass Spielerinnen und Spieler eigene Erlebnisse erschaffen und sich miteinander vernetzen können.

Kinderschützer üben dabei schon länger Kritik an der Plattform und bemängeln zum Beispiel zu laxe Kontrollen. Für die Doku-Reihe "Die Spur" hat man über Monate hinweg Roblox genauer analysiert und mit Experten über Sicherheitslücken gesprochen.

90 Millionen Menschen loggen sich täglich auf Roblox ein, darunter viele Kinder. Es gibt dort zahlreiche Spiele, die von Usern oder auch von Firmen erstellt wurden, zugleich sei man bei der Recherche jedoch auch auf gewaltverherrlichende und pornografische Inhalte gestoßen.

"Wie mutmaßliche Cybergroomer die Plattform nutzen, um Kontakt mit Kindern aufzunehmen, zeigen sie mit einer sogenannten Scheinkind-Operation", heißt es. "Dabei geben sich die Reporter als minderjährig aus und werden innerhalb kürzester Zeit mit sexuellen Botschaften konfrontiert und bedrängt."

"Meine Erfahrung ist, wenn ich auch mit Jugendlichen geredet habe: Alle haben schon mal irgendwas Seltsames auf Roblox erlebt", wird der Medienpädagoge Dejan Simonović zitiert.

Roblox gibt wiederum an, dass die eigene Plattform für Kinder sicher sei. Die Doku will jedoch aufzeigen, dass es möglichen Tätern zu leicht gemacht wird, in diese scheinbar heile Roblox-Welt einzudringen.

Die Dokumentation ist etwa 28 Minuten lang und kann in der Mediathek des ZDF angeschaut werden.