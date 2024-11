Rocket in Call of Duty: Black Ops 6? Season 1 gibt euch echt verrückte Skins

Season 1 von Call of Duty: Black Ops 6 bringt aufregende neue Inhalte für Fans, darunter ungewöhnliche Skins und ein überarbeitetes Battle Pass-System. Die neue Season startet am 14. November 2024 um 18 Uhr und erscheint zeitgleich mit Warzone. Spieler dürfen sich auf ein frisches Erlebnis freuen, die Änderungen am bewährten Battle Pass-Konzept mit sich bringt.

Ungewöhnliche Skins und erweiterte Individualisierungsmöglichkeiten

Zu den Überraschungen des neuen Battle Pass zählen neue Skins wie "Raccoon Goon" für den Operator Niran sowie ein bizarrer Parasit-Skin und ein humorvoller Haifischanzug für Carver. Diese untypischen Designs bringen eine humorvolle Note in das sonst eher ernste Call of Duty-Universum.

Zusätzlich werden 30 neue Waffen-Baupläne, weitere Operator-Skins und Ausrüstungsdesigns eingeführt, die die Individualisierungsmöglichkeiten für die Spieler erweitern. Die kreativen Skins dürften nicht nur Neugier, sondern auch Diskussionen in der Community anregen, da sie einen neuen Stil in das Franchise einbringen.

Image credit: Activision

Neues Seiten-System und flexible Preisstruktur

Neben den neuen Inhalten überrascht Season 1 mit einem überarbeiteten Battle Pass-System. Das bisherige Sektor-Karten-System wurde durch ein Seiten-System ersetzt, das für eine bessere Übersicht und Struktur sorgt. Die erste Seite des Battle Passes bietet BlackCell Sofort-Belohnungen, während die zweite Seite Premium Battle Pass Sofort-Belohnungen enthält.

Danach folgen 14 Seiten mit insgesamt 100 Belohnungen, die sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Inhalte umfassen. Eine Abschluss-Seite wird freigeschaltet, sobald alle anderen Seiten abgeschlossen sind, und bietet zusätzliche Belohnungen.

Der Premium Battle Pass ist für 1100 COD Points erhältlich, während das Battle Pass Bundle für 2400 COD Points angeboten wird und zusätzlich über 20 Stufen-Sprünge umfasst. Diese Preisstruktur soll Spielern mehr Flexibilität bieten.