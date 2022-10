Rocket League Halloween 2022 - Alle Infos zu Haunted Hallows VI im Überblick

Halloween steht vor der Tür und das wird dieses Jahr unter anderem wieder in Rocket League mit einem Event zelebriert.

Die Zeit für Haunted Hallows VI: Legenden des Schreckens ist gekommen und es gibt in Rocket League währenddessen einiges für euch zu tun.

Nachfolgend zeigt euch unser Guide, welche Belohnungen ihr bekommen könnt und was es an neuen Sachen im Item-Shop zu kaufen gibt.

Wie lange läuft Haunted Hallows VI: Legenden des Schreckens?

Das Halloween-Event in Rocket League beginnt am 19. Oktober 2022 und läuft rund zwei Wochen lang. Es endet am 1. November 2022.

Gruselige Belohnungen für euch

Während des Events könnt ihr euch mit den Haunted-Hallows-Herausforderungen beschäftigen, wodurch sich Belohnungen freischalten lassen, die von Kult-Horrorfilmen inspiriert sind.

Welche das sind? Nun, einerseits etwa die "Jigsaw Blade"- und "Sam's Treat"-Räder sowie der "Snazzy Skull"-Dachaufsatz.

Noch mehr Räder gefällig? Ihr könnt euch außerdem noch die "Chucky's Good Guys"-Räder als Belohnung holen.

Wenn Aufkleber mehr euer Ding sind, gibt es einerseits den "Leatherface-Maske"-Aufkleber:

Als weiterer Aufkleber ist der "Billy the Puppet"-Aufkleber für euch verfügbar.

Goldene Kürbisse

In denen Arenen verdient ihr während des Events Goldene Kürbisse. Mit diesen lassen sich Items aus den Serien Geschwindigkeit, Triumph und Auriga freischalten.

Ihre Funktionsweise ähnelt denen früherer goldener Belohnungen: Ihr könnt eine Herausforderung bis zu fünfmal abschließen, um dafür Goldene Kürbisse zu erhalten. Öffnet sie anschließend in eurem Inventar und ihr könnt Items freischalten.

Neues im Item-Shop

Einerseits könnt ihr euch im Item-Shop von Rocket League während des Events den kostenlosen Spielertitel "Sole Survivor" abholen.

Andererseits sind verschiedene neue Items zum Kauf verfügbar. Für 800 Credits erhaltet ihr die Tor-Explosion "Billy the Puppet", außerdem sind für jeweils 300 Credits mehrere Spielerhymnen verfügbar:

Spielerhymne "Chucky's Laugh"

Spielerhymne "Halloween"

Spielerhymne "Hello Zepp"

Spielerhymne "Leatherface's Chainsaw"

Spielerhymne "Trick or Treat"

Spielerhymne "You Make Me Feel Like It's Halloween" von Muse

Zwei begrenzte Spielmodi

Gleich zwei begrenzt verfügbare Spielmodi könnt ihr während des Events spielen.

Vom 19. bis 26. Oktober 2022 ist Grusel-Würfel verfügbar. Hier tretet ihr in der Arena "Farmstead (gruselig)" mit einem dynamischen Kürbiswürfel an. Ihr müsst versuchen, den Kürbis zu zerschmettern, wobei die Ballgeschwindigkeit erhöht ist und es zufällige Abpraller gibt.

Vom 26. Oktober bis 1. November 2022 ist dann noch Wärmesucher verfügbar. Wenn ihr den Ball berührt, fliegt er sofort in Richtung des Tores eures Gegners. Stellt euch also auf viele Fernschüsse ein.

Viel Spaß beim Halloween-Event in Rocket League!