Rocket League Season 8: Release-Datum, Start und alles, was neu ist

In Kürze startet Season 8 in Psyonix' Rocket League und beschert euch eine Reihe neuer Inhalte für das Spiel.

Mit der achten Saison in Rocket League bekommt ihr unter anderem einen neuen Rocket Pass, könnt ein Fahrzeug freischalten und mehr.

Unser Guide zeigt euch, was ihr zum Start von Season 8 in Rocket League wissen müsst.

Inhalt:

Wann startet Season 8 in Rocket League?

Season 8 in Rocket League beginnt am Mittwoch, dem 7. September 2022. Zuvor wird in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 1 Uhr deutscher Zeit ein neues Update für das Spiel veröffentlicht.

Anschließend könnt ihr euch an diesem Tag in die neue Season stürzen.

Eine neue Arena erwartet euch.

Was ist neu in Rocket League Season 8?

Die achte Saison in Rocket League hat eine Reihe neuer Inhalte zu bieten. Nachfolgend fassen wir alles im Überblick kompakt für euch zusammen.

Neuer Rocket Pass: Mit dem neuen Rocket Pass Premium könnt ihr euch den Honda Civic Type R als Fahrzeug freischalten. Zusätzlich gibt’s die Octane-Hitbox . Außerdem erwarten euch weitere Graffiti-thematische Items wie Raketenspur Sprattle , der reaktive Dachaufsatz Big Cap und die Tor-Explosion Savage Spray , weitere Items sind etwa der Spielerbanner Dumpster Fire , der Wrapstar-Aufkleber und Franko-Fone-Räder .

Mit dem neuen Rocket Pass Premium könnt ihr euch den als Fahrzeug freischalten. Zusätzlich gibt’s die . Außerdem erwarten euch weitere Graffiti-thematische Items wie , der und die , weitere Items sind etwa der , der und . Ein Paradies für Tuner: Wenn ihr im Rocket Pass weit genug kommt, schaltet ihr den veredelten Honda Civic Type R-LE frei. Zusätzlich könnt ihr die "Honda Civic Type R"-Räder aufziehen. Mit dem "EdgeLight"-Paket verpasst ihr dem Wagen eine RGB-Beleuchtung. Der Leuchteffekt wird bei lackierten Versionen des Honda Civic Type R oder des Honda Civic Type R-LE automatisch angewendet. Diese lackierten Versionen findet ihr in den Profi-Klassen ab Klasse 70 des Rocket Pass.

Wenn ihr im Rocket Pass weit genug kommt, schaltet ihr den veredelten frei. Zusätzlich könnt ihr die "Honda Civic Type R"-Räder aufziehen. Mit dem "EdgeLight"-Paket verpasst ihr dem Wagen eine RGB-Beleuchtung. Der Leuchteffekt wird bei lackierten Versionen des Honda Civic Type R oder des Honda Civic Type R-LE automatisch angewendet. Diese lackierten Versionen findet ihr in den Profi-Klassen ab Klasse 70 des Rocket Pass. Die Stadt glüht: Ihr könnt euch in die Arena Sovereign Heights stürzen, die sich neben dem Centered Park befindet. Ihr Spielfeld ist mit Kunstrasen ausgelegt. Im Laufe der Season tretet ihr in Turnieren an, um euch Belohnungen wie den Spielerbanner Sk8s oder den Dachaufsatz Hibachi abzuholen. Außerdem könnt ihr eine neue Schwarzmarkt-Turnierbelohnung erhalten, den Starliner-Aufkleber und die Tor-Explosion Amplitude freischalten.

Ihr könnt euch in die Arena stürzen, die sich neben dem Centered Park befindet. Ihr Spielfeld ist mit Kunstrasen ausgelegt. Im Laufe der Season tretet ihr in Turnieren an, um euch Belohnungen wie den oder den abzuholen. Außerdem könnt ihr eine neue erhalten, den und die freischalten. Stadtgespräche: Im Lauf der Saison wird eine neue Körbe-Arena hinzugefügt. Auch das Haunted-Hallows-Event steht auf dem Programm.

Holt euch den Honda Civic Type R.

Viel Spaß in Season 8!