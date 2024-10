Rocket Racing: Epic Games stellt den Fortnite-Rennmodus nach nicht mal einem Jahr ein

Rocket Racing wurde als Feature in Fortnite implementiert und von Psyonix, den Entwicklern von Rocket League, entwickelt. Das Spiel war Teil eines Trios neuer Erlebnisse, die mit dem Start von Fortnite Chapter 5 vor weniger als einem Jahr eingeführt wurden. Neben Rocket Racing wurden auch LEGO Fortnite, ein Minecraft-ähnliches Erlebnis, und das Fortnite Festival, inspiriert von Guitar Hero, angekündigt und inzwischen veröffentlicht. Doch jetzt ist Schluss, Epic Games zieht den Stecker bei Rocket Racing, was viele Fans überrascht.

Fokus auf Community-Inhalte

Es gab schon seit längerer Zeit keine offiziellen Updates oder hinzugefügten Rennstrecken für Rocket Racing. Aktuell läuft noch das Inferno Island-Event, dies wird aber auch eines der letzten offiziellen Updates sein.

In einem Reddit-Update bestätigen nun die Entwickler, dass es keine neuen thematischen Updates mehr geben wird. Es werden zudem keine neuen offiziellen Rennstrecken hinzugefügt, was auf ein schrittweises Ende des Modus hindeuten könnte. Stattdessen möchten sie den Fokus auf die Strecken lecken, die von Spielern erstellt wurden. Die Entwickler betonen in ihrem Reddit Beitrag, dass es täglich neue Strecken von der Community gibt, auf denen die Spieler weiterhin spielen können.

Rocket Racing: Zu wenig gespielt und zu teuer

Rocket Racing war der am wenigsten gespielte Modus von Fortnites neuen Angeboten, was seine Einstellung weniger überraschend macht. Das Spiel fühlte sich zu kompliziert an im Vergleich zu anderen Arcade-Racern, wie zum Beispiel Mario Kart. Ebenfalls wurde die Höhe der Mikrotransaktionskosten im Spiel von Spielern kritisiert, besonders für Fahrzeuge. Epic Games musste nach der Veröffentlichung von Rocket Racing die Preise anpassen, da sie viel zu hoch waren. Auch machten Rocket-League-Fans Rocket Racing für den Wegfall des Handelssystems in ihrem Spiel verantwortlich.

Rocket Racing mag gescheitert sein, aber Fortnite bleibt weiterhin innovativ durch seine anderen neuen Inhalte. Fans von Rocket Racing können sich dennoch weiterhin an den Strecken der Community freuen. Dennoch bleibt esabzuwarten, wie gut die Community-Inhalte Rocket Racing am Leben halten könnten. Fortnites Fokus liegt aber nun sicherlich auf anderen, erfolgreicheren Modi,wie LEGO Fortnite und Fortnite Festival.